Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що президент Дональд Трамп продовжить свої зусилля для припинення російсько-української війни. Також стало відомо, що незабаром у вересні в Білорусі пройдуть спільні з Росією навчання "Запад-2025".

Запрошені гості:

Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;

Микита Клименко — учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України;

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014–2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008–2011);

Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль–Україна;

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр;

Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2014);

Данило Гетманцев — народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

