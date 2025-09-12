Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2025
Text

18:08 Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

Text

08:00 Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025
Text

20:03 Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

Text

19:00 Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

Text

17:55 НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
Text

18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2025
Text

18:08 Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

Text

08:00 Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025
Text

20:03 Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що президент Дональд Трамп продовжить свої зусилля для припинення російсько-української війни. Також стало відомо, що незабаром у вересні в Білорусі пройдуть спільні з Росією навчання "Запад-2025".

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 вересня

Запрошені гості:

  • Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області;
  • Микита Клименко — учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014–2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008–2011);
  • Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль–Україна;
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;
  • Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр;
  • Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007–2010), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2014);
  • Данило Гетманцев — народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що може поділитися із Польщею досвідом збиття дронів.

Окрім того, глава держави пояснив, як часто Росія змінює дрони для атак по Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:51 Концерт "Територія Різдва. Дух Нескорених" — коли прем'єра

08:50 Розрахунки за газ — хто з клієнтів Нафтогазу платитиме менше

08:35 У Сумах після атаки дрона під завалами знайшли тіло людини

08:19 Ірландія може бойкотувати "Євробачення-2026" через Ізраїль

08:15 Не тільки комфорт — чому в хрущовках двері відкривалися всередину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:12 Атака РФ на Суми — в ОВА показали руйнування

08:00 Грошова допомога на купівлю дров — де діє програма Карітас

Text

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:52 В Україні запрацювала найбільша система накопичення енергії

07:50 Польща вже закрила кордон із Білоруссю

08:51 Концерт "Територія Різдва. Дух Нескорених" — коли прем'єра

08:50 Розрахунки за газ — хто з клієнтів Нафтогазу платитиме менше

08:35 У Сумах після атаки дрона під завалами знайшли тіло людини

08:19 Ірландія може бойкотувати "Євробачення-2026" через Ізраїль

08:15 Не тільки комфорт — чому в хрущовках двері відкривалися всередину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:12 Атака РФ на Суми — в ОВА показали руйнування

08:00 Грошова допомога на купівлю дров — де діє програма Карітас

07:52 В Україні запрацювала найбільша система накопичення енергії

07:50 Польща вже закрила кордон із Білоруссю

07:25 Знають не всі пенсіонери — хто з ФОПів звільнений від сплати ЄСВ

21:29 Блекаут в Одесі — наскільки містяни готові до нових викликів

19:47 Сезонні овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському Привозі

06:33 Ціни в Грибівці на Одещині знизились — вартість у вересні

06:11 Виробництво шахедів та закінчення війни, — інтерв'ю Юсова

10 вересня

22:33 Зростання долара й інфляція — чого чекати українцям до кінця року

06:33 Одеські моряки сьогодні — вплив воєнного стану на галузь

9 вересня

19:43 Покарання для боржників за комуналку — що думають одесити

8 вересня

21:31 Статус UNESCO — що він дає Одесі та як зберігає архітектуру

18:44 Ставлення одеситів до ЮНЕСКО — що змінилося за два роки

7 вересня

06:34 Закінчення війни та повернення українців, — інтерв'ю Подоляка

Text

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

11 вересня
Text

18:08 Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:11 Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

Text

08:00 Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

10 вересня
Text

20:03 Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

Відео по темі

Всі відео
Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

11 вересня 2025 р. 18:08
Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

11 вересня 2025 р. 13:11
Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2025 р. 08:00
Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

10 вересня 2025 р. 20:03
Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

10 вересня 2025 р. 19:00
НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2025 р. 17:55
Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

10 вересня 2025 р. 13:07
Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації