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Трамп готовит мир между РФ и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Трамп готовит мир между РФ и Украиной — эфир Вечір.LIVE

25 апреля 2025 г. 17:57

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Владимир Крейденко, историк Сергей Берендеев, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, политолог Игорь Рейтерович и польский эксперт Петр Кульпа. В частности, они обсудят действия лидера США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют встречу спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также они отреагируют на стрельбу на ЗАЭС.

Среди других тем:

  • Россия — агрессор. Хочется, чтобы президент Трамп это осознал, — Зеленский;
  • Обнародован дословный план мирного урегулирования США, который показал Стив Уиткофф в Париже, и план-ответ Украины и европейцев;
  • Лавров: РФ готова заключить договор по Украине;
  • Украине, возможно, придется отдать землю ради мира, — Кличко.
  • Зеленский: мобилизация будет продолжаться, пока идет война;
  • Польша может обратиться к ЕС за исключительными заимствованиями для оборонных расходов.

Напомним, перед визитом в Рим лидер США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией есть прогресс в вопросе мирного соглашения.

А 25 апреля Путин встретился с Уиткоффом. Ранее спецпредставитель США говорил с главой российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем диктатора РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:25 Изменения тарифа на свет в мае — сколько будут платить одесситы

18:20 Дедлайн для переговоров по войне — Трамп оценил наличие

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9 ноября 2023
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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона