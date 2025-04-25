Трамп готовит мир между РФ и Украиной — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Владимир Крейденко, историк Сергей Берендеев, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, политолог Игорь Рейтерович и польский эксперт Петр Кульпа. В частности, они обсудят действия лидера США Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют встречу спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также они отреагируют на стрельбу на ЗАЭС.

Среди других тем:

Россия — агрессор. Хочется, чтобы президент Трамп это осознал, — Зеленский;

Обнародован дословный план мирного урегулирования США, который показал Стив Уиткофф в Париже, и план-ответ Украины и европейцев;

Лавров: РФ готова заключить договор по Украине;

Украине, возможно, придется отдать землю ради мира, — Кличко.

Зеленский: мобилизация будет продолжаться, пока идет война;

Польша может обратиться к ЕС за исключительными заимствованиями для оборонных расходов.

Напомним, перед визитом в Рим лидер США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией есть прогресс в вопросе мирного соглашения.

А 25 апреля Путин встретился с Уиткоффом. Ранее спецпредставитель США говорил с главой российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем диктатора РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.