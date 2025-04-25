Трамп готує мир між РФ та Україною — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Володимир Крейденко, історик Сергій Берендєєв, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, політолог Ігор Рейтерович та польський експерт Пйотр Кульпа. Зокрема, вони обговорять дії лідера США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також вони відреагують на стрілянину на ЗАЕС.

Серед інших тем:

Росія — агресор. Хочеться, щоб президент Трамп це усвідомив, — Зеленський;

Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців;

Лавров: РФ готова укласти договір по Україні;

Україні, можливо, доведеться віддати землю заради миру, — Кличко.

Зеленський: мобілізація триватиме, доки йде війна;

Польща може звернутися до ЄС за винятковими запозиченнями для оборонних витрат.

Нагадаємо, перед візитом до Риму лідер США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією є прогрес у питанні мирної угоди.

А 25 квітня Путін зустрівся з Віткоффом. Раніше спецпредставник США говорив з очільником російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником диктатора РФ з торгівельно-інвестиційного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.