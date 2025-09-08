Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности перейти ко второму этапу санкций против России. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным для переговоров где угодно, кроме Москвы.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Среди главных тем сегодняшнего эфира:

Трамп анонсировал "второй этап" санкций против РФ и призвал европейские страны отказаться от закупки российской нефти;

РФ нанесла удар по зданию Кабинета Министров в Киеве;

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, однако не в Москве.

Гости эфира

Вместе с ведущими говорить об актуальных событиях будут:

политолог Владимир Сонюк;

председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг), народный депутат Украины (3 и 4 созыва) Евгений Жовтяк;

политолог Иван Попов;

заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;

адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;

представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

Напомним, Дональд Трамп пообещал в ближайшее время "все уладить" с Россией и провести разговор с лидерами Европы.

Кроме того, Владимир Зеленский сделал заявление о завершении войны в Украине.