Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE
Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025 г. 8:00

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

Без уступок — как работают бойцы "Хартии" под Харьковом

Украина хочет немедленных гарантий безопасности — эфир День.LIVE

Трамп обвинил Европу в закупке нефти РФ — эфир Ранок.LIVE

Украине дадут новое дальнобойное оружие — эфир Вечір.LIVE

Заявления Макрона после разговора Зеленского и Трампа

Лидеры Коалиции желающих поговорят с Трампом — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности перейти ко второму этапу санкций против России. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным для переговоров где угодно, кроме Москвы.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Среди главных тем сегодняшнего эфира:

  • Трамп анонсировал "второй этап" санкций против РФ и призвал европейские страны отказаться от закупки российской нефти;
  • РФ нанесла удар по зданию Кабинета Министров в Киеве;
  • Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, однако не в Москве.

Гости эфира

Вместе с ведущими говорить об актуальных событиях будут:

  • политолог Владимир Сонюк;
  • председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг), народный депутат Украины (3 и 4 созыва) Евгений Жовтяк;
  • политолог Иван Попов;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;
  • адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
  • представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.

Напомним, Дональд Трамп пообещал в ближайшее время "все уладить" с Россией и провести разговор с лидерами Европы.

Кроме того, Владимир Зеленский сделал заявление о завершении войны в Украине.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

