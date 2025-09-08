Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности перейти ко второму этапу санкций против России. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Путиным для переговоров где угодно, кроме Москвы.
О чем эфир
Среди главных тем сегодняшнего эфира:
- Трамп анонсировал "второй этап" санкций против РФ и призвал европейские страны отказаться от закупки российской нефти;
- РФ нанесла удар по зданию Кабинета Министров в Киеве;
- Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, однако не в Москве.
Гости эфира
Вместе с ведущими говорить об актуальных событиях будут:
- политолог Владимир Сонюк;
- председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг), народный депутат Украины (3 и 4 созыва) Евгений Жовтяк;
- политолог Иван Попов;
- заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
- белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба;
- адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
- представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус.
Напомним, Дональд Трамп пообещал в ближайшее время "все уладить" с Россией и провести разговор с лидерами Европы.
Кроме того, Владимир Зеленский сделал заявление о завершении войны в Украине.