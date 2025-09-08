Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп оголосив про готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Тим часом український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним для переговорів будь-де, крім Москви.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Серед головних тем сьогоднішнього ефіру:

Трамп анонсував "другий етап" санкціїй проти РФ та закликав європейські країни відмовитися від закупівлі російської нафти;

РФ завдала удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві;

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним, однак не у Москві.

Гості ефіру

Разом із ведучими говорити про аткуальні події будуть:

політолог Володимир Сонюк;

голова Київської обласної державної адміністраціі (2005-2006 рр), народний депутат України (3 і 4 скликання) Євген Жовтяк;

політолог Іван Попов;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;

адвокат, Заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом "все владнати" з Росією та провести розмову з лідерами Європи.

Крім того, Володимир Зеленський зробив заяву щодо завершення війни в Україні.