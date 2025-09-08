Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп оголосив про готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Тим часом український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним для переговорів будь-де, крім Москви.
Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Про що ефір
Серед головних тем сьогоднішнього ефіру:
- Трамп анонсував "другий етап" санкціїй проти РФ та закликав європейські країни відмовитися від закупівлі російської нафти;
- РФ завдала удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві;
- Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним, однак не у Москві.
Гості ефіру
Разом із ведучими говорити про аткуальні події будуть:
- політолог Володимир Сонюк;
- голова Київської обласної державної адміністраціі (2005-2006 рр), народний депутат України (3 і 4 скликання) Євген Жовтяк;
- політолог Іван Попов;
- заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
- білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;
- адвокат, Заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.
Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом "все владнати" з Росією та провести розмову з лідерами Європи.
Крім того, Володимир Зеленський зробив заяву щодо завершення війни в Україні.