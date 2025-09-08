Відео
Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE
Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

08 вересня 2025 р. 08:00

Президент США Дональд Трамп оголосив про готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Тим часом український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Путіним для переговорів будь-де, крім Москви.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Серед головних тем сьогоднішнього ефіру:

  • Трамп анонсував "другий етап" санкціїй проти РФ та закликав європейські країни відмовитися від закупівлі російської нафти;
  • РФ завдала удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві;
  • Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним, однак не у Москві.

Гості ефіру

Разом із ведучими говорити про аткуальні події будуть:

  • політолог Володимир Сонюк;
  • голова Київської обласної державної адміністраціі (2005-2006 рр), народний депутат України (3 і 4 скликання) Євген Жовтяк;
  • політолог Іван Попов;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба;
  • адвокат,  Заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом "все владнати" з Росією та провести розмову з лідерами Європи.

Крім того, Володимир Зеленський зробив заяву щодо завершення війни в Україні.

