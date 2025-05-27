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Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE

Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE

27 мая 2025 г. 17:58

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Президент США Дональд Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен своего предшественника Джо Байдена. А в Черкассах задержали лиц, которые напали на работников ТЦК.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

  • США получили от Украины перечень условий мирного соглашения, ждут от Москвы, — Келлог;
  • Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен Байдена;
  • США разрешили Германии передать Украине ракет PAC-2 для Patriot;
  • В Черкассах задержали лиц, напавших на работников ТЦК;
  • Снятие ограничений на применение западного оружия Украиной было принято несколько месяцев назад, — Мерц.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Руслан Горбенко — народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
  • Анна Гопко — председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;
  • Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, недавно у Трампа назвали место, где могут встретиться Зеленский и Путин для переговоров. Ранее РФ отвергла предложение о Ватикане.

Также мы писали, что в США смоделировали четыре сценария завершения войны в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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