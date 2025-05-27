Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен своего предшественника Джо Байдена. А в Черкассах задержали лиц, которые напали на работников ТЦК.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

США получили от Украины перечень условий мирного соглашения, ждут от Москвы, — Келлог;

Трамп рассматривает снятие всех ограничений для Украины времен Байдена;

США разрешили Германии передать Украине ракет PAC-2 для Patriot;

В Черкассах задержали лиц, напавших на работников ТЦК;

Снятие ограничений на применение западного оружия Украиной было принято несколько месяцев назад, — Мерц.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Руслан Горбенко — народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;

Анна Гопко — председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;

Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, недавно у Трампа назвали место, где могут встретиться Зеленский и Путин для переговоров. Ранее РФ отвергла предложение о Ватикане.

Также мы писали, что в США смоделировали четыре сценария завершения войны в Украине.