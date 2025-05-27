Трамп готовий зняти всі обмеження для України — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів свого попередника Джо Байдена. А в Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
- США отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають від Москви, – Келлог;
- Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів Байдена;
- США дозволили Німеччині передати Україні ракет PAC-2 для Patriot;
- У Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК;
- Зняття обмежень на застосування західної зброї Україною було ухвалено кілька місяців тому, — Мерц.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Руслан Горбенко — народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
- Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
- Ганна Гопко — голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;
- Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.
Нагадаємо, нещодавно у Трампа назвали місце, де можуть зустрітися Зеленський і Путін для переговорів. Раніше РФ відкинула пропозицію про Ватикан.
Також ми писали, що у США змоделювали чотири сценарії завершення війни в Україні.