Трамп готовий зняти всі обмеження для України — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів свого попередника Джо Байдена. А в Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

США отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають від Москви, – Келлог;

Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів Байдена;

США дозволили Німеччині передати Україні ракет PAC-2 для Patriot;

У Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК;

Зняття обмежень на застосування західної зброї Україною було ухвалено кілька місяців тому, — Мерц.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Руслан Горбенко — народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Ганна Гопко — голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;

Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, нещодавно у Трампа назвали місце, де можуть зустрітися Зеленський і Путін для переговорів. Раніше РФ відкинула пропозицію про Ватикан.

Також ми писали, що у США змоделювали чотири сценарії завершення війни в Україні.