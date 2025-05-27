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Трамп готовий зняти всі обмеження для України — ефір Вечір.LIVE

Трамп готовий зняти всі обмеження для України — ефір Вечір.LIVE

27 травня 2025 р. 17:58

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Президент США Дональд Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів свого попередника Джо Байдена. А в Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

  • США отримали від України перелік умов мирної угоди, чекають від Москви, – Келлог;
  • Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів Байдена;
  • США дозволили Німеччині передати Україні ракет PAC-2 для Patriot;
  • У Черкасах затримали осіб, які напали на працівників ТЦК;
  • Зняття обмежень на застосування західної зброї Україною було ухвалено кілька місяців тому, — Мерц.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Руслан Горбенко — народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
  • Ганна Гопко — голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;
  • Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, нещодавно у Трампа назвали місце, де можуть зустрітися Зеленський і Путін для переговорів. Раніше РФ відкинула пропозицію про Ватикан.

Також ми писали, що у США змоделювали чотири сценарії завершення війни в Україні. 

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18:39 У Третій штурмовій назвали середній вік бійця — він зріс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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