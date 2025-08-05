Трамп готов заставить Россию завершить войну — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп от "Слуги Народа" Сергей Козырь, глава штабного фонда Третьей отдельной штурмовой бригады Олег Петренко, нардеп от "Европейской Солидарности" Нина Южанина, нардеп "Батькивщина" Сергей Соболев и экономист Олег Устенко.

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Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть заставит Путина прекратить войну;

НАТО ускоряет передачу вооружения Украине;

Российские оккупанты продолжают террор прифронтовых общин.

Напомним, Трамп пригрозил Индии из-за покупки российской нефти. В МИД Индии уже отреагировали на его заявление.

Ранее стало известно, что США и НАТО начинают новый механизм помощи Украине, который позволит ускорить доставки вооружения.