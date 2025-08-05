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Трамп готов заставить Россию завершить войну — эфир Вечір.LIVE

Трамп готов заставить Россию завершить войну — эфир Вечір.LIVE

5 августа 2025 г. 17:55

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп от "Слуги Народа" Сергей Козырь, глава штабного фонда Третьей отдельной штурмовой бригады Олег Петренко, нардеп от "Европейской Солидарности" Нина Южанина, нардеп "Батькивщина" Сергей Соболев и экономист Олег Устенко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть заставит Путина прекратить войну;
  • НАТО ускоряет передачу вооружения Украине;
  • Российские оккупанты продолжают террор прифронтовых общин.

Напомним, Трамп пригрозил Индии из-за покупки российской нефти. В МИД Индии уже отреагировали на его заявление.

Ранее стало известно, что США и НАТО начинают новый механизм помощи Украине, который позволит ускорить доставки вооружения.

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