Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп від "Слуги Народу" Сергій Козир, голова штабного фонду Третьої окремої штурмової бригади Олег Петренко, нардепка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна, нардеп "Батьківщина" Сергій Соболєв та економіст Олег Устенко.

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Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту змусить Путіна припинити війну;

НАТО пришвидшує передачу озброєння Україні;

Російські окупанти продовжують терор прифронтових громад.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Індії через покупку російської нафти. У МЗС Індії вже відреагували на його заяву.

Раніше стало відомо, що США та НАТО започатковують новий механізм допомоги Україні, який дозволить пришвидшити доставки озброєння.