Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE arrow
Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2025 р. 17:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2025
Text

Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Text

Візит Ердогана до України та санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Text

Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2025
Text

Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

Text

Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

Text

Нові системи ППО для ЗСУ та умови Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

23:08 Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

17:55 Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2025
Text

17:50 Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп від "Слуги Народу" Сергій Козир, голова штабного фонду Третьої окремої штурмової бригади Олег Петренко, нардепка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна, нардеп "Батьківщина" Сергій Соболєв та економіст Олег Устенко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту змусить Путіна припинити війну;
  • НАТО пришвидшує передачу озброєння Україні;
  • Російські окупанти продовжують терор прифронтових громад.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Індії через покупку російської нафти. У МЗС Індії вже відреагували на його заяву.

Раніше стало відомо, що США та НАТО започатковують новий механізм допомоги Україні, який дозволить пришвидшити доставки озброєння.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:33 Удова бійця судилася з МОУ через невиплату 15 млн грн — вирок

00:30 Паперовий ВОД — чи обов'язково його отримати в ТЦК

00:30 Удар "Молнією" по АЗС у Харкові — фото наслідків атаки

00:03 Мудрик зіграє за Челсі в новому сезоні — надійшли новини з клубу

00:02 Більш нічим не обмежені — Кремль готує ґрунт для розміщення РСМД

5 серпня

23:52 У Києві та низці областей тривога — яка небезпека

23:28 У Житомирі прогримів вибух — є загиблий

23:20 Майже на 7 мільярдів — скільки порушень виявили митники за 2025

23:15 Вибухи в Харкові — по місту повторно вдарили "Молнією"

23:09 На Кримському мосту рекордні пробки — у якому напрямку

00:33 Удова бійця судилася з МОУ через невиплату 15 млн грн — вирок

00:30 Паперовий ВОД — чи обов'язково його отримати в ТЦК

00:30 Удар "Молнією" по АЗС у Харкові — фото наслідків атаки

00:03 Мудрик зіграє за Челсі в новому сезоні — надійшли новини з клубу

00:02 Більш нічим не обмежені — Кремль готує ґрунт для розміщення РСМД

5 серпня

23:52 У Києві та низці областей тривога — яка небезпека

23:28 У Житомирі прогримів вибух — є загиблий

23:20 Майже на 7 мільярдів — скільки порушень виявили митники за 2025

23:15 Вибухи в Харкові — по місту повторно вдарили "Молнією"

23:09 На Кримському мосту рекордні пробки — у якому напрямку

18:43 Овочі, фрукти та м'ясо — як змінилися ціни на продукти в Одесі

06:33 Відпочинок в Одесі — на що туристи найбільше витрачають гроші

4 серпня

19:44 Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

31 липня

19:43 Який вигляд має Одеський Привоз через тиждень після атаки шахедів

25 липня

19:43 На народження дитини 50 тис. — що думають одесити про ініціативу

24 липня

22:33 Стайня після удару дрона — як рятували коней в Одесі

23 липня

19:43 Якою має бути мобілізація в Україні — що думають одесити

22 липня

19:43 Як змінилися ціни на Привозі влітку — що купують одесити

21 липня

19:44 Чого очікують від нової прем'єрки України — хвилювання одеситів

19 липня

06:33 Морський дракон повернувся — що ще приховує у собі Чорне море

Text

23:08 Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Text

17:55 Трамп готовий змусити Росію завершити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

4 серпня
Text

17:50 Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

Трамп підписує укази в прямому ефірі — що скаже про Україну

05 серпня 2025 р. 23:08
У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

У НАТО зробили заяву про допомогу Україні — ефір День.LIVE

05 серпня 2025 р. 13:00
Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2025 р. 08:00
Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

Трамп розчарувався у Путіні після розмов — ефір Вечір.LIVE

04 серпня 2025 р. 17:50
Візит Ердогана до України та санкції проти РФ — ефір День.LIVE

Візит Ердогана до України та санкції проти РФ — ефір День.LIVE

04 серпня 2025 р. 13:00
Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Заява США про Україну та кадрові зміни в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

04 серпня 2025 р. 08:00
Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

Чи зупинять Путіна санкції Трампа — ефір з Гетманцевим

01 серпня 2025 р. 21:34
Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

01 серпня 2025 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації