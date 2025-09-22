Видео
Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025 г. 8:00

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олег Лесной, пресс-офицер 14-й бригады НГУ "Червона Калина" Максим Бакулин, командир беспилотных систем 28-й ОМБр Сергей Ярый, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, старший советник FTI Consulting Brussels 2012-2020 гг. Ольга Белькова, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский и белорусский политический деятель Сергей Бульба.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, ответ лидера США Дональда Трампа на вопрос журналистов, готова ли страна встать на защиту Польши и стран Балтии в случае дальнейшей эскалации со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Я сделаю это", — ответил он.

Напомним, американский президент пообещал сдержать обещание закончить войну России против Украины. Ранее он думал, что это сделать легко.

В то же время Трамп до сих пор не ответил на нарушение воздушной границы Эстонии российскими истребителями. По его словам, он еще не получил полной информации.

