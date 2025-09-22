Відео
Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE
Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025 р. 08:00

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олег Лісний, пресофіцер 14-ї бригади НГУ "Червона Калина" Максим Бакулін, командир безпілотних систем 28-ї ОМБр Сергій Ярий, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, старша радниця FTI Consulting Brussels 2012-2020 рр. Ольга Бєлькова, надзвичайний і повноважний посол Андрій Веселовський та білоруський політичний діяч Сергій Бульба.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, відповідь лідера США Дональда Трампа на запитання журналістів, чи готова країна стати на захист Польщі та країн Балтії у випадку подальшої ескалації з боку російського диктатора Володимира Путіна.

"Я зроблю це", — відповів він.

Нагадаємо, американський президент пообіцяв дотриматися обіцянки закінчити війну Росії проти України. Раніше він думав, що це зробити легко.

Водночас Трамп досі не відповів на порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами. За його словами, він ще не отримав повної інформації.

