Трамп остро раскритиковал Зеленского — эфир Ранок.LIVE

США выдвинули Украине предложение о прекращении огня, которое предусматривает территориальные уступки. Речь идет, в частности, о временно оккупированном Крыме.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;
- профессор кафедры политологии Киево-Могилянская Академия Алексей Гарань;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- генеральный директор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко;
- политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
- Депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Трамп раскритиковал Зеленского за заявление, что Украина не признает Крым российским;
- Зеленский напомнил о заявлении США в 2018 году по аннексии Крыма — тогда там поддержали суверенитет Украины.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "разочарован" относительно переговоров и хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.
Кроме того, администрация Трампа прекратила расследование военных преступлений России в Украине.