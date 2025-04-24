Трамп остро раскритиковал Зеленского — эфир Ранок.LIVE

США выдвинули Украине предложение о прекращении огня, которое предусматривает территориальные уступки. Речь идет, в частности, о временно оккупированном Крыме.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;

профессор кафедры политологии Киево-Могилянская Академия Алексей Гарань;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

генеральный директор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко;

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

Депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Трамп раскритиковал Зеленского за заявление, что Украина не признает Крым российским;

Зеленский напомнил о заявлении США в 2018 году по аннексии Крыма — тогда там поддержали суверенитет Украины.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "разочарован" относительно переговоров и хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.

Кроме того, администрация Трампа прекратила расследование военных преступлений России в Украине.