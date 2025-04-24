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Трамп остро раскритиковал Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Трамп остро раскритиковал Зеленского — эфир Ранок.LIVE

24 апреля 2025 г. 8:00

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США выдвинули Украине предложение о прекращении огня, которое предусматривает территориальные уступки. Речь идет, в частности, о временно оккупированном Крыме.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский;
  • профессор кафедры политологии Киево-Могилянская Академия Алексей Гарань;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • генеральный директор во Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко;
  • политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • Депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Трамп раскритиковал Зеленского за заявление, что Украина не признает Крым российским;
  • Зеленский напомнил о заявлении США в 2018 году по аннексии Крыма — тогда там поддержали суверенитет Украины.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "разочарован" относительно переговоров и хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.

Кроме того, администрация Трампа прекратила расследование военных преступлений России в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона