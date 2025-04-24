Трамп гостро розкритикував Зеленського — ефір Ранок.LIVE

США висунули Україні пропозицію щодо припинення вогню, яка передбачає територіальні поступки. Йдеться, зокрема, про тимчасово окупований Крим.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;

професор кафедри політології Києво-Могилянська Академія Олексій Гарань;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

генеральний директор у Всеукраїнській Асоціації автомобильних імпортерів та дилерів Олег Назаренко;

політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

Депутат Київської міської ради Тарас Козак;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

радник віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олексій Рябчин.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп розкритикував Зеленського через заяву, що Україна не визнає Крим російським;

Зеленський нагадав про заяву США у 2018 році щодо анексії Криму — тоді там підтримали суверенітет України.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп "розчарований" щодо переговорів та хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні.

Крім того, адміністрація Трампа припинила розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.