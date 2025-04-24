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Трамп гостро розкритикував Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Трамп гостро розкритикував Зеленського — ефір Ранок.LIVE

24 квітня 2025 р. 08:00

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США висунули Україні пропозицію щодо припинення вогню, яка передбачає територіальні поступки. Йдеться, зокрема, про тимчасово окупований Крим.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський;
  • професор кафедри політології Києво-Могилянська Академія Олексій Гарань;
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • генеральний директор у Всеукраїнській Асоціації автомобильних імпортерів та дилерів Олег Назаренко; 
  • політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
  • Депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • радник віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олексій Рябчин.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп розкритикував Зеленського через заяву, що Україна не визнає Крим російським;
  • Зеленський нагадав про заяву США у 2018 році щодо анексії Криму — тоді там підтримали суверенітет України.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп "розчарований" щодо переговорів та хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. 

Крім того, адміністрація Трампа припинила розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

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08:32 Харків обстріляли 24 рази — Терехов назвав наслідки нічної атаки

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08:29 Бронювання анулювали — як слід діяти військовозобов'язаному

08:27 Росія атакувала Хмельниччину — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Від сталінок до ЖК — як рік забудови диктує ціни в Києві

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6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона