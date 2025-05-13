Трамп экстренно прибыл в Саудовскую Аравию — прямая трансляция

Президент США Дональд Трамп начал трехдневную поездку по странам Персидского залива, сосредоточив свое внимание на Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Визит охватывает государства, являющиеся ключевыми игроками на мировом энергетическом рынке и одновременно связанные с брендом Трампа через объекты недвижимости, которые уже находятся на стадии планирования или реализации.

Трансляцию визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию смотрите на Новини.LIVE.

Зачем Трамп едет в Саудовскую Аравию

Этот визит, по словам советников Белого дома, имеет целью усиление экономического партнерства, в частности в области энергетики, торговли и безопасности. Но параллельно Трамп стремится использовать встречи на высшем уровне для продвижения собственных деловых интересов. Ожидается, что в каждой из трех стран он поднимет вопрос о развитии или запуске проектов, связанных с брендом Trump Organization.

Кроме бизнес-интересов, в фокусе визита — вопросы безопасности в регионе, в частности ситуация с Ираном и поставки энергоносителей на мировой рынок.

Напомним, в Конгрессе разгорелся скандал из-за готовности Дональда Трампа принять ценный подарок от Катара.

Также Дональд Трамп может посетить Турцию 15 мая, чтобы присоединиться к переговорному процессу.