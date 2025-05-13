Трамп екстрено прибув до Саудівської Аравії — пряма трансляція

Президент США Дональд Трамп розпочав триденну поїздку країнами Перської затоки, зосередивши свою увагу на Саудівській Аравії, Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Візит охоплює держави, що є ключовими гравцями на світовому енергетичному ринку та водночас пов’язані з брендом Трампа через об’єкти нерухомості, які уже перебувають на стадії планування або реалізації.

Трансляцію візиту Дональда Трампа до Саудівської Аравії дивіться на Новини.LIVE.

Навіщо Трамп їде в Саудівську Аравію

Цей візит, за словами радників Білого дому, має на меті посилення економічного партнерства, зокрема в галузі енергетики, торгівлі та безпеки. Але паралельно Трамп прагне використати зустрічі на найвищому рівні для просування власних ділових інтересів. Очікується, що у кожній з трьох країн він порушить питання про розвиток або запуск проєктів, пов’язаних із брендом Trump Organization.

Окрім бізнес-інтересів, у фокусі візиту — питання безпеки у регіоні, зокрема ситуація з Іраном та постачання енергоносіїв на світовий ринок.

Нагадаємо, у Конгресі розгорівся скандал через готовність Дональда Трампа прийняти коштовний подарунок від Катару.

Також Дональд Трамп може відвідати Туреччину 15 травня, щоб долучитися до переговорного процесу.