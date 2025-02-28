Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 28 февраля, встретил возле Белого дома в Вашингтоне Президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что лидеры подпишут межправительственное соглашение о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых.

Видео встречи можно увидеть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча Трампа и Зеленского

На видео можно увидеть, как в Белый дом приехал украинский лидер Владимир Зеленский. Трамп пожал ему руку и улыбнулся.

Он также отметил, что Зеленский хорошо одет.

Напомним, перед визитом в Белый дом Зеленский встретился с американскими сенаторами, которые выразили поддержку.

Также сегодня состоится церемония подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.