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Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

28 лютого 2025 р. 18:49

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18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

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18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
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19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у пʼятницю, 28 лютого, зустрів біля Білого дому у Вашингтоні Президента України Володимира Зеленського. Очікується, що лідери підпишуть міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Відео зустрічі можна побачити на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Трампа та Зеленського

На відео можна побачити, як до Білого дому приїхав український лідер Володимир Зеленський. Трамп потиснув йому руку та посміхнувся. 

Він також зазначив, що Зеленський добре одягнений.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому Зеленський зустрівся з американськими сенаторами, які висловили підтримку.

Також сьогодні відбудеться церемонія підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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