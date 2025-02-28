Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у пʼятницю, 28 лютого, зустрів біля Білого дому у Вашингтоні Президента України Володимира Зеленського. Очікується, що лідери підпишуть міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Відео зустрічі можна побачити на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Трампа та Зеленського

На відео можна побачити, як до Білого дому приїхав український лідер Володимир Зеленський. Трамп потиснув йому руку та посміхнувся.

Він також зазначив, що Зеленський добре одягнений.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому Зеленський зустрівся з американськими сенаторами, які висловили підтримку.

Також сьогодні відбудеться церемонія підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.