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Трамп звонит Путину — прямой эфир

Трамп звонит Путину — прямой эфир

18 марта 2025 г. 15:18

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
Text

21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

Text

20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

Text

17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Президент США Дональд Трамп 18 марта проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой их разговора станет война в Украине.

О чем будут говорить президенты — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Разговор Путина и Трампа

Накануне этого звонка Трамп заявил, что за выходные была проделана большая работа и, по его мнению, у Вашингтона есть все шансы положить конец войне в Украине. Глава Белого дома анонсировал, что намерен говорить о территориях и "электростанциях", но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, Путин назвал условие прекращения огня в Украине. В Кремле будут требовать остановки поддержки как минимум от США.

Кроме того, лидер США считает, что пауза в поставках оружия для Украины от США "не повлияла" на ситуацию на фронте.

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15:28 Оккупанты попали в ад на юге Украины — видео от ГПСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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