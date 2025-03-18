Трамп звонит Путину — прямой эфир

Президент США Дональд Трамп 18 марта проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой их разговора станет война в Украине.

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Разговор Путина и Трампа

Накануне этого звонка Трамп заявил, что за выходные была проделана большая работа и, по его мнению, у Вашингтона есть все шансы положить конец войне в Украине. Глава Белого дома анонсировал, что намерен говорить о территориях и "электростанциях", но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, Путин назвал условие прекращения огня в Украине. В Кремле будут требовать остановки поддержки как минимум от США.

Кроме того, лидер США считает, что пауза в поставках оружия для Украины от США "не повлияла" на ситуацию на фронте.