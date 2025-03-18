Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Президент США Дональд Трамп 18 березня проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою їхньої розмови стане війна в Україні.

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Розмова Путіна і Трампа

Напередодні цього дзвінка Трамп заявив, що за вихідні було виконано велику роботу і, на його думку, у Вашингтона є всі шанси покласти край війні в Україні. Глава Білого дому анонсував, що має намір говорити про території та "електростанції", але не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, Путін назвав умову припинення вогню в Україні. У Кремлі вимагатимуть зупинки підтримки щонайменше від США.

Крім того, лідер США вважає, що пауза в постачанні зброї для України від США "не вплинула" на ситуацію на фронті.