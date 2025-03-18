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Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

18 березня 2025 р. 15:18

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

16 березня 2025
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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп 18 березня проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою їхньої розмови стане війна в Україні.

Про що говоритимуть президенти — дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE

Розмова Путіна і Трампа

Напередодні цього дзвінка Трамп заявив, що за вихідні було виконано велику роботу і, на його думку, у Вашингтона є всі шанси покласти край війні в Україні. Глава Білого дому анонсував, що має намір говорити про території та "електростанції", але не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, Путін назвав умову припинення вогню в Україні. У Кремлі вимагатимуть зупинки підтримки щонайменше від США.

Крім того, лідер США вважає, що пауза в постачанні зброї для України від США "не вплинула" на ситуацію на фронті.

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15:27 Продукти віддають з великими знижками — що відбувається в Сільпо

15:10 Вікна на північ чи південь — головна помилка при купівлі житла

15:04 Бійці ВМС знищили дві ворожі гармати — ефектне відео

14:54 ХАМАС звинуватив США у масових вбивствах у Газі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:52 У КМВА відповіли, як працюватиме метро під час тривог

14:38 На Одещині правоохоронець допомагав знятися з обліку у ТЦК

14:35 Міноборони прийняло на озброєння бойового робота "Лють"

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

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