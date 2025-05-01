Трамп разрешил экспорт оружия Украине и договор с США — День.LIVE

Издание Politico написало, что именно президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедили лидера США Дональда Трампа изменить мнение относительно российского диктатора Владимира Путина. В то же время новая администрация США впервые одобрила продажу оружия Украине.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- экономист, финансист Сергей Фурса;
- эксперт, Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
- политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине, — Kyiv Post;
- Именно Макрон и Стармер убедили Трампа изменить мнение о Путине, — Politico;
- Украина под ударом дронов: в Одессе повреждены дома, есть жертвы;
- США и Украина создают Инвестиционный фонд восстановления: как он будет работать?
- США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах: что оно предусматривает?
- Евросоюз готовит "план Б" на случай выхода Трампа из переговоров по Украине, — FT;
- Кэллог заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне;
- Путин признал присутствие ВСУ в "освобожденной" Курской области;
- Рютте в Вашингтоне обсуждал, в частности, вопрос "справедливого и длительного завершения войны против Украины";
- Эрдоган: Перемирие, объявленное Россией, станет началом мира;
- Дуда назвал приоритет Польши после переговоров Зеленского с Трампом.
Напомним, администрация США объявила о намерении разрешить экспорт оружия в Украину на не менее 50 миллионов долларов.
А Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали соглашения с США о полезных ископаемых.