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Трамп разрешил экспорт оружия Украине и договор с США — День.LIVE

Трамп разрешил экспорт оружия Украине и договор с США — День.LIVE

1 мая 2025 г. 13:11

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Издание Politico написало, что именно президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедили лидера США Дональда Трампа изменить мнение относительно российского диктатора Владимира Путина. В то же время новая администрация США впервые одобрила продажу оружия Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • эксперт, Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • народный депутат "Слуга Народа", Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине, — Kyiv Post;
  • Именно Макрон и Стармер убедили Трампа изменить мнение о Путине, — Politico;
  • Украина под ударом дронов: в Одессе повреждены дома, есть жертвы;
  • США и Украина создают Инвестиционный фонд восстановления: как он будет работать?
  • США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах: что оно предусматривает?
  • Евросоюз готовит "план Б" на случай выхода Трампа из переговоров по Украине, — FT;
  • Кэллог заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне;
  • Путин признал присутствие ВСУ в "освобожденной" Курской области;
  • Рютте в Вашингтоне обсуждал, в частности, вопрос "справедливого и длительного завершения войны против Украины";
  • Эрдоган: Перемирие, объявленное Россией, станет началом мира;
  • Дуда назвал приоритет Польши после переговоров Зеленского с Трампом.

Напомним, администрация США объявила о намерении разрешить экспорт оружия в Украину на не менее 50 миллионов долларов.

А Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали соглашения с США о полезных ископаемых.

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13:33 Воины ГУР поразили ряд техники РФ на фронте — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:27 ВВК забронированным — когда надо проходить медосмотр

13:25 В КНДР прокомментировали зачем им мост с Россией

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона