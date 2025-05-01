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Трамп дозволив експорт зброї Україні та угода зі США — День.LIVE

Трамп дозволив експорт зброї Україні та угода зі США — День.LIVE

01 травня 2025 р. 13:11

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Видання Politico написало, що саме президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконали лідера США Дональда Трампа змінити думку щодо російського диктатора Володимира Путіна. Водночас нова адміністрація США вперше схвалила продаж зброї Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • експерт, Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
  • народний депутат від "Слуги Народу", комітет з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні, — Kyiv Post;
  • Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку про Путіна, — Politico;
  • Україна під ударом дронів: в Одесі пошкоджено будинки, є жертви;
  • США та Україна створюють Інвестиційний фонд відбудови: як він працюватиме?
  • США та Україна підписали угоду про природні ресурси: що вона передбачає?
  • Євросоюз готує "план Б" на випадок виходу Трампа з переговорів щодо України, — FT;
  • Келлог заявив, що Україна нібито готова фактично визнати територіальні втрати у війні;
  • Путін визнав присутність ЗСУ у "звільненій" Курській області;
  • Рютте у Вашингтоні обговорював, зокрема, питання "справедливого і тривалого завершення війни проти України";
  • Ердоган: Перемир'я, оголошене Росією, стане початком миру;
  • Дуда назвав пріоритет Польщі після переговорів Зеленського з Трампом. 

Нагадаємо, адміністрація США оголосила про намір дозволити експорт зброї в Україну на щонайменше 50 мільйонів доларів.

А Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі угоди зі США про корисні копалини.

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