Трамп дозволив експорт зброї Україні та угода зі США — День.LIVE

Видання Politico написало, що саме президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконали лідера США Дональда Трампа змінити думку щодо російського диктатора Володимира Путіна. Водночас нова адміністрація США вперше схвалила продаж зброї Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- економіст, фінансист Сергій Фурса;
- експерт, Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
- народний депутат від "Слуги Народу", комітет з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;
- політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні, — Kyiv Post;
- Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку про Путіна, — Politico;
- Україна під ударом дронів: в Одесі пошкоджено будинки, є жертви;
- США та Україна створюють Інвестиційний фонд відбудови: як він працюватиме?
- США та Україна підписали угоду про природні ресурси: що вона передбачає?
- Євросоюз готує "план Б" на випадок виходу Трампа з переговорів щодо України, — FT;
- Келлог заявив, що Україна нібито готова фактично визнати територіальні втрати у війні;
- Путін визнав присутність ЗСУ у "звільненій" Курській області;
- Рютте у Вашингтоні обговорював, зокрема, питання "справедливого і тривалого завершення війни проти України";
- Ердоган: Перемир'я, оголошене Росією, стане початком миру;
- Дуда назвав пріоритет Польщі після переговорів Зеленського з Трампом.
Нагадаємо, адміністрація США оголосила про намір дозволити експорт зброї в Україну на щонайменше 50 мільйонів доларів.
А Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі угоди зі США про корисні копалини.