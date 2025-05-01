Трамп дозволив експорт зброї Україні та угода зі США — День.LIVE

Видання Politico написало, що саме президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконали лідера США Дональда Трампа змінити думку щодо російського диктатора Володимира Путіна. Водночас нова адміністрація США вперше схвалила продаж зброї Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

економіст, фінансист Сергій Фурса;

експерт, Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

народний депутат від "Слуги Народу", комітет з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні, — Kyiv Post;

Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку про Путіна, — Politico;

Україна під ударом дронів: в Одесі пошкоджено будинки, є жертви;

США та Україна створюють Інвестиційний фонд відбудови: як він працюватиме?

США та Україна підписали угоду про природні ресурси: що вона передбачає?

Євросоюз готує "план Б" на випадок виходу Трампа з переговорів щодо України, — FT;

Келлог заявив, що Україна нібито готова фактично визнати територіальні втрати у війні;

Путін визнав присутність ЗСУ у "звільненій" Курській області;

Рютте у Вашингтоні обговорював, зокрема, питання "справедливого і тривалого завершення війни проти України";

Ердоган: Перемир'я, оголошене Росією, стане початком миру;

Дуда назвав пріоритет Польщі після переговорів Зеленського з Трампом.

Нагадаємо, адміністрація США оголосила про намір дозволити експорт зброї в Україну на щонайменше 50 мільйонів доларів.

А Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі угоди зі США про корисні копалини.