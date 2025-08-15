Видео
Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

15 августа 2025 г. 13:10

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, 14 августа, что европейские лидеры также могут принять участие во встрече, которую он надеется организовать между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Тем временем Россия выдвигает свои требования к Украине для окончания войны, а Европа планирует, как усилить военную помощь ВСУ.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 15 августа

Приглашенные гости:

  • Василий Яблонский — политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко
  • Арсений Пушкаренко — народный депутат ("Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
  • Илона Хмелева — юрист-международник, секретарь Совета экономической безопасности Украины
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
  • Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"
  • Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям
  • Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук
  • Олег Дунда — народный депутат Украины ("Слуга народа")
  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
  • Сергей Грабский — полковник, военный эксперт

Напомним, в СМИ появилась информация от анонимного источника в Кремле, что Дональд Трамп и Владимир Путин могли заранее согласовать определенные вопросы по Украине.

Также недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, какова реальная цель встречи Трампа и Путина.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

