Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, 14 августа, что европейские лидеры также могут принять участие во встрече, которую он надеется организовать между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Тем временем Россия выдвигает свои требования к Украине для окончания войны, а Европа планирует, как усилить военную помощь ВСУ.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 15 августа

Приглашенные гости:

Василий Яблонский — политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко

Арсений Пушкаренко — народный депутат ("Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Илона Хмелева — юрист-международник, секретарь Совета экономической безопасности Украины

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова

Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"

Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям

Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук

Олег Дунда — народный депутат Украины ("Слуга народа")

Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Сергей Грабский — полковник, военный эксперт

Напомним, в СМИ появилась информация от анонимного источника в Кремле, что Дональд Трамп и Владимир Путин могли заранее согласовать определенные вопросы по Украине.

Также недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, какова реальная цель встречи Трампа и Путина.