Трамп допускает участие ЕС на саммите на Аляске — эфир День.LIVE

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, 14 августа, что европейские лидеры также могут принять участие во встрече, которую он надеется организовать между президентом Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Тем временем Россия выдвигает свои требования к Украине для окончания войны, а Европа планирует, как усилить военную помощь ВСУ.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 15 августа
Приглашенные гости:
- Василий Яблонский — политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко
- Арсений Пушкаренко — народный депутат ("Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- Илона Хмелева — юрист-международник, секретарь Совета экономической безопасности Украины
- Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова
- Сергей Берендеев — историк, юрист, методист Украинского института развития образования
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО"
- Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям
- Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук
- Олег Дунда — народный депутат Украины ("Слуга народа")
- Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"
- Сергей Грабский — полковник, военный эксперт
Напомним, в СМИ появилась информация от анонимного источника в Кремле, что Дональд Трамп и Владимир Путин могли заранее согласовать определенные вопросы по Украине.
Также недавно госсекретарь США Марко Рубио сказал, какова реальная цель встречи Трампа и Путина.