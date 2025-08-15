Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, 14 серпня, що європейські лідери також можуть взяти участь у зустрічі, яку він сподівається організувати між президентом Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним. Тим часом Росія висуває свої вимоги до України для закінчення війни, а Європа планує, як посилити військову допомогу ЗСУ.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.
Ефір День.LIVE 15 серпня
Запрошені гості:
- Василь Яблонський — політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка
- Арсеній Пушкаренко — народний депутат ("Слуга Народу"), заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
- Ілона Хмельова — юрист-міжнародник, секретар Ради економічної безпеки України
- Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
- Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова
- Сергій Берендєєв — історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти
- Юрій Романюк — голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО"
- Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин
- Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук
- Олег Дунда — народний депутат України ("Слуга Народу")
- Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу"
- Сергій Грабський — полковник, військовий експерт
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація від анонімного джерела у Кремлі, що Дональд Трамп та Володимир Путін могли заздалегідь узгодити певні питання щодо України.
Також нещодавно держсекретар США Марко Рубіо сказав, яка реальна мета зустрічі Трампа та Путіна.