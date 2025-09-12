Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение к российскому диктатору Владимиру Путину "иссякло". Тем временем Украина и Польша согласовали проведение совместных учений по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Эти и другие темы будем обсуждать с гостями студии в эфире программы Вечер.LIVE.

Как сообщалось, маневры состоятся на территории Польши и будут направлены на повышение эффективности защиты от дроновых атак.

Кроме того, Европейский Союз продлил действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины.

В студию в этот вечер придут следующие гости:

Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS"

Сергей Козырь, народный депутат ""Слуга Народа"", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг"

Олег Дунда, народный депутат Украины, "Слуга Народа"

Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко

Георгий Тука, заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах

Андрей Рыженко, капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020)

Георгий Барамидзе и.о. Премьер Министр Грузии 2007 г., Первый Министр внутренних дел (2003-2004) и Министр Обороны Грузии (2004 г.)

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания Совета безопасности заявил, что ответственность за дроновую атаку должна нести только Россия, а не Украина.

Кроме того, в Польше также зафиксировали падение обломков российской ракеты.