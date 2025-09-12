Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE arrow
Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

12 сентября 2025 г. 18:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025
Text

18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Text

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2025
Text

20:03 Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Text

19:00 Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

Text

17:55 НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025
Text

18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение к российскому диктатору Владимиру Путину "иссякло". Тем временем Украина и Польша согласовали проведение совместных учений по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Эти и другие темы будем обсуждать с гостями студии в эфире программы Вечер.LIVE.

Как сообщалось, маневры состоятся на территории Польши и будут направлены на повышение эффективности защиты от дроновых атак.

Кроме того, Европейский Союз продлил действие санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины.

В студию в этот вечер придут следующие гости:

  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS"
  • Сергей Козырь, народный депутат ""Слуга Народа"", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг"
  • Олег Дунда, народный депутат Украины, "Слуга Народа"
  • Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко
  • Георгий Тука, заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах
  • Андрей Рыженко, капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020)
  • Георгий Барамидзе и.о. Премьер Министр Грузии 2007 г., Первый Министр внутренних дел (2003-2004) и Министр Обороны Грузии (2004 г.)

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания Совета безопасности заявил, что ответственность за дроновую атаку должна нести только Россия, а не Украина.

Кроме того, в Польше также зафиксировали падение обломков российской ракеты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:10 Популярная услуга Киевстара будет недоступна — что отключат

19:06 Правосудие по-русски — убил знакомого и сбежал на "СВО"

18:59 Новая жизнь Одесской инфекционки — результаты реконструкции

18:23 Курс доллара — что ждет украинцев уже этой осенью

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком — чего ждать в новом сезоне шоу

18:05 Минимальная сумма для пересечения границы — сколько денег нужно

18:04 Дроны в Польше — Сибига назвал лучший ответ на действия России

17:43 Убийство Ганула в Одессе — обвиняемому предъявлено три статьи

17:42 Отсутствие обстрелов — Зеленский пошутил о визите Келлога

19:10 Популярная услуга Киевстара будет недоступна — что отключат

19:06 Правосудие по-русски — убил знакомого и сбежал на "СВО"

18:59 Новая жизнь Одесской инфекционки — результаты реконструкции

18:23 Курс доллара — что ждет украинцев уже этой осенью

18:05 "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком — чего ждать в новом сезоне шоу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 Минимальная сумма для пересечения границы — сколько денег нужно

18:04 Дроны в Польше — Сибига назвал лучший ответ на действия России

17:43 Убийство Ганула в Одессе — обвиняемому предъявлено три статьи

17:42 Отсутствие обстрелов — Зеленский пошутил о визите Келлога

17:29 Зеленский назвал цель Путина в войне РФ против Украины

21:29 Блэкаут в Одессе — насколько горожане готовы к новым вызовам

19:47 Сезонные овощи и фрукты — как изменились цены на одесском Привозе

06:33 Цены в Грибовке на Одесчине снизились — стоимость в сентябре

06:11 Производство шахедов и окончание войны, — интервью Юсова

10 сентября

22:33 Рост доллара и инфляция — чего ждать украинцам до конца года

06:33 Одесские моряки сегодня — влияние военного положения на отрасль

9 сентября

19:43 Наказание для должников за коммуналку — что думают одесситы

8 сентября

21:31 Статус UNESCO — что он дает Одессе и как сохраняет архитектуру

18:44 Отношение одесситов к ЮНЕСКО — что изменилось за два года

7 сентября

06:34 Окончание войны и возвращение украинцев, — интервью Подоляка

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября
Text

18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

12 сентября 2025 г. 13:00
Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025 г. 8:00
Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2025 г. 18:08
Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

11 сентября 2025 г. 13:11
Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025 г. 8:00
Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

10 сентября 2025 г. 20:03
Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

10 сентября 2025 г. 19:00
НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

10 сентября 2025 г. 17:55

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации