Головна arrow Відео arrow Трамп дав жорстку відповідь по Польщі — ефір Вечір.LIVE arrow
Трамп дав жорстку відповідь по Польщі — ефір Вечір.LIVE

Трамп дав жорстку відповідь по Польщі — ефір Вечір.LIVE

12 вересня 2025 р. 18:15

18:15 Трамп дав жорстку відповідь по Польщі — ефір Вечір.LIVE

13:00 Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

08:00 Трамп готує новий план миру в Україні — ефір Ранок.LIVE

18:08 Келлог в Києві та нова заява ЄС про війну — ефір Вечір.LIVE

13:11 Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

08:00 Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

20:03 Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

19:00 Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

17:55 НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

13:07 Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна "вичерпалося". Тим часом Україна та Польща узгодили проведення спільних навчань із протидії безпілотним літальним апаратам.

Ці та інші теми будемо обговорювати з гостями студії в ефірі програми Вечір.LIVE.

Як повідомлялося, маневри відбудуться на території Польщі та будуть спрямовані на підвищення ефективності захисту від дронових атак.

 

Крім того, Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, введених у відповідь на агресію проти України.

