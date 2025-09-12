Трамп дав жорстку відповідь по Польщі — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна "вичерпалося". Тим часом Україна та Польща узгодили проведення спільних навчань із протидії безпілотним літальним апаратам.

Ці та інші теми будемо обговорювати з гостями студії в ефірі програми Вечір.LIVE.

Як повідомлялося, маневри відбудуться на території Польщі та будуть спрямовані на підвищення ефективності захисту від дронових атак.

Крім того, Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, введених у відповідь на агресію проти України.