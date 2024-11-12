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Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

12 ноября 2024 г. 13:00

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

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13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

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10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

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09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

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13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

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10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

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09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине погибла целая семья. Самой младшей погибшей было всего два месяца.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре, "Слуга Народа Владимир Крейденко;
  • политический обозреватель Волощенко Петр.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • в Кривом Роге изъяли тела целой семьи;
  • ВСУ после войны заменят часть американских войск, которые находятся в Европе;
  • Генсек НАТО Рютте может исключить США из НАТО, — Newsweek;
  • россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, — Волошин;
  • в октябре этого года Россия оккупировала 490 квадратных километров, что больше, чем в любой месяц с середины 2022 года, — The Telegraph.

Напомним, в Кривом Роге объявили 13 ноября Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек: матери и ее троих детей.

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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