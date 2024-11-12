Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине погибла целая семья. Самой младшей погибшей было всего два месяца.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

кандидат политических наук Алексей Якубин;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре, "Слуга Народа Владимир Крейденко;

политический обозреватель Волощенко Петр.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

в Кривом Роге изъяли тела целой семьи;

ВСУ после войны заменят часть американских войск, которые находятся в Европе;

Генсек НАТО Рютте может исключить США из НАТО, — Newsweek;

россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, — Волошин;

в октябре этого года Россия оккупировала 490 квадратных километров, что больше, чем в любой месяц с середины 2022 года, — The Telegraph.

Напомним, в Кривом Роге объявили 13 ноября Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек: матери и ее троих детей.