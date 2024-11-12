Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине погибла целая семья. Самой младшей погибшей было всего два месяца.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре, "Слуга Народа Владимир Крейденко;
- политический обозреватель Волощенко Петр.
Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:
- в Кривом Роге изъяли тела целой семьи;
- ВСУ после войны заменят часть американских войск, которые находятся в Европе;
- Генсек НАТО Рютте может исключить США из НАТО, — Newsweek;
- россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, — Волошин;
- в октябре этого года Россия оккупировала 490 квадратных километров, что больше, чем в любой месяц с середины 2022 года, — The Telegraph.
Напомним, в Кривом Роге объявили 13 ноября Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек: матери и ее троих детей.