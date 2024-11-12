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Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

12 листопада 2024 р. 13:00

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

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13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

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10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

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09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

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08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

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18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині загинула ціла родина. Наймолодшій загиблій було всього два місяці.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури, "Слуга Народу Володимир Крейденко;
  • політичний оглядач Волощенко Петро.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • у Кривому розі дістали тіла цілої родини;
  • ЗСУ після війни замінять частину американських військ, що перебувають у Європі;
  • Генсек НАТО Рютте може виключити США з НАТО, — Newsweek;
  • росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, — Волошин;
  • у жовтні цього року Росія окупувала 490 квадратних кілометрів, що більше, ніж за будь-який місяць із середини 2022 року, — The Telegraph.

Нагадаємо, у Кривому Розі оголосили 13 листопада Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох людей: матері та її трьох дітей.

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16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

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