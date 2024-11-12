Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині загинула ціла родина. Наймолодшій загиблій було всього два місяці.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури, "Слуга Народу Володимир Крейденко;

політичний оглядач Волощенко Петро.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

у Кривому розі дістали тіла цілої родини;

ЗСУ після війни замінять частину американських військ, що перебувають у Європі;

Генсек НАТО Рютте може виключити США з НАТО, — Newsweek;

росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, — Волошин;

у жовтні цього року Росія окупувала 490 квадратних кілометрів, що більше, ніж за будь-який місяць із середини 2022 року, — The Telegraph.

Нагадаємо, у Кривому Розі оголосили 13 листопада Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох людей: матері та її трьох дітей.