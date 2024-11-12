Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині загинула ціла родина. Наймолодшій загиблій було всього два місяці.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури, "Слуга Народу Володимир Крейденко;
- політичний оглядач Волощенко Петро.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- у Кривому розі дістали тіла цілої родини;
- ЗСУ після війни замінять частину американських військ, що перебувають у Європі;
- Генсек НАТО Рютте може виключити США з НАТО, — Newsweek;
- росіяни можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів, — Волошин;
- у жовтні цього року Росія окупувала 490 квадратних кілометрів, що більше, ніж за будь-який місяць із середини 2022 року, — The Telegraph.
Нагадаємо, у Кривому Розі оголосили 13 листопада Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки.
Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох людей: матері та її трьох дітей.