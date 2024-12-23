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Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

23 декабря 2024 г. 20:23

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

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14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

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13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

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Украинские государственные реестры, содержащие информацию о налогоплательщиках и военнообязанных, могут быть недостаточно защищены от взлома. Такое мнение высказал IT-эксперт Назар Токар.

Об этом Токар сказал в эфире программы День.LIVE.

https://t.me/novynylive/132749

Можно ли взломать реестры в Украине

"Эти данные постоянно могут быть доступны россиянам, что создает потенциальную угрозу", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что проблема защиты таких реестров является вопросом национального масштаба, нуждающегося в немедленном решении.

"Это большая макрогосударственная проблема, и менять нужно на самом высоком уровне", — отметил Токарь.

При этом он обратил внимание на дилемму: с одной стороны, обновление персональных данных в реестрах обязательно с юридической точки зрения, но с другой — как только эта информация попадает в систему, она уже технически может быть скомпрометирована.

Эксперт призвал к модернизации систем киберзащиты, что могло бы значительно снизить риски утечки данных.

Напомним, глава подкомитета Верховной рады Украины по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко сообщил, что причиной масштабной кибератаки на государственные реестры мог быть как фишинг, так и подкуп работников. Он подчеркнул, что атака была хорошо спланирована.

Также мы писали, что 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной за последнее время внешней кибератаке. Вследствие этого потеря персональных данных не состоялась, но восстановление уничтоженной записи в государственном реестре законодательство не предусматривает.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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