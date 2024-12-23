Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Українські державні реєстри, що містять інформацію про платників податків та військовозобов'язаних, можуть бути недостатньо захищеними від зламу. Таку думку висловив IT-експерт Назар Токар.

Про це Токар сказав в ефірі програми День.LIVE.

Чи можна зламати реєстри в Україні

"Ці дані постійно можуть бути доступні росіянам, що створює потенційну загрозу", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що проблема захисту таких реєстрів є питанням національного масштабу, яке потребує негайного вирішення.

"Це велика макродержавна проблема, і змінювати треба на найвищому рівні", — зазначив Токар.

При цьому він звернув увагу на дилему: з одного боку, оновлення персональних даних у реєстрах є обов’язковим з юридичної точки зору, але з іншого — як тільки ця інформація потрапляє в систему, вона вже технічно може бути скомпрометованою.

Експерт закликав до модернізації систем кіберзахисту, що могло б значно знизити ризики витоку даних.

Нагадаємо, голова підкомітету Верховної ради України з питань кібербезпеки Олександр Федієнко повідомив, що причиною масштабної кібератаки на державні реєстри міг бути як фішинг, так і підкуп працівників. Він наголосив, що атака була добре спланована.

Також ми писали, що 19 грудня державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Внаслідок цього втрата персональних даних не відбулась, але відновлення знищеного запису в державному реєстрі законодавство не передбачає.