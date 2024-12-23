Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні arrow
Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

23 грудня 2024 р. 20:23

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:14Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Українські державні реєстри, що містять інформацію про платників податків та військовозобов'язаних, можуть бути недостатньо захищеними від зламу. Таку думку висловив IT-експерт Назар Токар.

Про це Токар сказав в ефірі програми День.LIVE.

https://t.me/novynylive/132749

Чи можна зламати реєстри в Україні

"Ці дані постійно можуть бути доступні росіянам, що створює потенційну загрозу", — підкреслив він.  

Експерт зазначив, що проблема захисту таких реєстрів є питанням національного масштабу, яке потребує негайного вирішення.  

"Це велика макродержавна проблема, і змінювати треба на найвищому рівні", — зазначив Токар.  

При цьому він звернув увагу на дилему: з одного боку, оновлення персональних даних у реєстрах є обов’язковим з юридичної точки зору, але з іншого — як тільки ця інформація потрапляє в систему, вона вже технічно може бути скомпрометованою.  

Експерт закликав до модернізації систем кіберзахисту, що могло б значно знизити ризики витоку даних.  

Нагадаємо, голова підкомітету Верховної ради України з питань кібербезпеки Олександр Федієнко повідомив, що причиною масштабної кібератаки на державні реєстри міг бути як фішинг, так і підкуп працівників. Він наголосив, що атака була добре спланована.

Також ми писали, що 19 грудня державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Внаслідок цього втрата персональних даних не відбулась, але відновлення знищеного запису в державному реєстрі законодавство не передбачає.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:26 Німеччина передала масштабну військову допомогу — перелік зброї

21:13 Судили жінку, яка збила поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК

20:55 Братислава вибухнула протестами через візит Фіцо до Москви — фото

20:54 Танки РФ обстрілюють будинки у Курську — в РДК назвали причину

20:31 Графіки відключень світла в Одесі — прогноз на вівторок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

20:22 Погода підготувала сюрприз на Святвечір — чого чекати завтра

20:18 Клименко розсекретив, яку техніку РФ знищили бійці НГУ за тиждень

20:00 Науковець з відстрочкою — чи може він виїхати за кордон

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

21:26 Німеччина передала масштабну військову допомогу — перелік зброї

21:13 Судили жінку, яка збила поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК

20:55 Братислава вибухнула протестами через візит Фіцо до Москви — фото

20:54 Танки РФ обстрілюють будинки у Курську — в РДК назвали причину

20:31 Графіки відключень світла в Одесі — прогноз на вівторок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:22 Погода підготувала сюрприз на Святвечір — чого чекати завтра

20:18 Клименко розсекретив, яку техніку РФ знищили бійці НГУ за тиждень

20:00 Науковець з відстрочкою — чи може він виїхати за кордон

19:52 РФ скинула КАБи на Запорізьку область — є поранена та руйнування

19:14 Атака на держреєстри — що буде з соцвиплатами українців у січні

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК