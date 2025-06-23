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Давление на РФ и покушение на Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Давление на РФ и покушение на Зеленского — эфир Вечір.LIVE

23 июня 2025 г. 18:25

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17:50 В Германии сделали заявление о помощи Киеву — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфир Вечір.LIVE стали президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев, кандидат экономических наук Иван Ус, майор ВСУ Андрей Гнатуш, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и польский эксперт Петр Кульпа. В частности, они обсудят, что Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют российский обстрел Киева 23 июня. Ракета оккупантов пробила вплоть до подвала в многоэтажке в Шевченковском районе.

Среди других тем:

  • Зеленского хотели убить в Польше: Малюк рассказал, как предотвратили покушение;
  • Операция "Паутина": Малюк раскрыл новые детали удара по стратегической авиации РФ;
  • Зеленский в ближайшие дни посетит Совет Европы в Страсбурге: известны детали поездки;
  • РФ ударила по Одесской области: разрушена школа, под завалами могут быть люди;
  • Зеленский прибыл с визитом в Лондон.

Напомним, в результате российского обстрела Киева 23 июня погибли девять человек, среди них мама с 11-летней дочерью.

А Зеленский сегодня встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке. Они пожали друг другу руки перед камерами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

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