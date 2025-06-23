Тиск на РФ блокують і замах на Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефір Вечір.LIVE стали президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв, кандидат економічних наук Іван Ус, майор ЗСУ Андрій Гнатуш, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та польський експерт Пйотр Кульпа. Зокрема, вони обговорять, що Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують російський обстріл Києва 23 червня. Ракета окупантів пробила аж до підвалу у багатоповерхівці в Шевченківському районі.

Серед інших тем:

Зеленського хотіли вбити у Польщі: Малюк розповів, як запобігли замаху;

Операція "Павутина": Малюк розкрив нові деталі удару по стратегічній авіації РФ;

Зеленський найближчими днями відвідає Раду Європи у Страсбурзі: відомі деталі поїздки;

РФ вдарила по Одещині: зруйновано школу, під завалами можуть бути люди;

Зеленський прибув з візитом у Лондон.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 23 червня загинуло девʼять людей, серед них мама з 11-річною донькою.

А Зеленський сьогодні зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. Вони потиснули один одному руки перед камерами.