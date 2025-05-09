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Давление на Путина и громкие заявления Венгрии — эфир Вечір.LIVE

Давление на Путина и громкие заявления Венгрии — эфир Вечір.LIVE

9 мая 2025 г. 17:50

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о последних заявлениях Венгрии об Украине. Также обсудим давление Европы на российского диктатора Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • США призвали к 30-дневному перемирию;
  • Турция и Китай могут быть посредниками в переговорах;
  • Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению по Украине
  • США выйдут из переговоров по Украине, если РФ не будет вести их добросовестно
  • 9 мая в Москве

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • член совета Национального Банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • капитан 1-го ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;
  • российский оппозиционный политик Геннадий Гудков;
  • израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден;
  • глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Напомним, Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже и выслала их из страны.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путина и президент Китая Си Цзиньпин провели разговор в Москве.

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18:10 Скрыла имущество на 3 млн — экс-глава МСЭК получила подозрение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:02 Для клиентов Нафтогаза запустили новый сервис — чем он полезен

18:01 УБД могут лишить статуса и льгот — есть три основания

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона