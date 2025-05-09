Давление на Путина и громкие заявления Венгрии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о последних заявлениях Венгрии об Украине. Также обсудим давление Европы на российского диктатора Владимира Путина.
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Другие темы эфира
- США призвали к 30-дневному перемирию;
- Турция и Китай могут быть посредниками в переговорах;
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению по Украине
- США выйдут из переговоров по Украине, если РФ не будет вести их добросовестно
- 9 мая в Москве
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- член совета Национального Банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;
- капитан 1-го ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;
- российский оппозиционный политик Геннадий Гудков;
- израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден;
- глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Напомним, Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже и выслала их из страны.
Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путина и президент Китая Си Цзиньпин провели разговор в Москве.