Давление на Путина и громкие заявления Венгрии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о последних заявлениях Венгрии об Украине. Также обсудим давление Европы на российского диктатора Владимира Путина.

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Другие темы эфира

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9 мая в Москве

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

член совета Национального Банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;

капитан 1-го ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;

российский оппозиционный политик Геннадий Гудков;

израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден;

глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Напомним, Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже и выслала их из страны.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путина и президент Китая Си Цзиньпин провели разговор в Москве.