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Тиск на Путіна та гучні заяви Угорщини — ефір Вечір.LIVE

Тиск на Путіна та гучні заяви Угорщини — ефір Вечір.LIVE

09 травня 2025 р. 17:50

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про останні заяви Угорщини про Україну. Також обговоримо тиск Європи на російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • США закликали до 30-денного перемирʼя;
  • Туреччина і Китай можуть бути посередниками в перемовинах;
  • Сі Цзіньпін уперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди щодо України
  • США вийдуть з переговорів по Україні, якщо РФ не буде вести їх добросовісно
  • 9 травня у Москві

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", член комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • член ради Національного Банку України, доктор економічних наук Василь Фурман;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • капітан 1-го рангу, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко;
  • російський опозиційний політик Геннадій Гудков;
  • ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден;
  • голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Нагадаємо, Угорщина звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві та вислала їх з країни.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путіна та президент Китаю Сі Цзіньпін провели розмову у Москві.

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18:31 На Київщині медики організовують День донора — де здати кров

18:26 Всім флагманам Samsung критично не вистачає однієї функції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10 Приховала майно на 3 млн грн — ексголова МСЕК отримала підозру

18:02 Для клієнтів Нафтогазу запустили новий сервіс — чим він корисний

18:01 УБД можуть позбавити статусу та пільг — є три підстави

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона