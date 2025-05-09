Тиск на Путіна та гучні заяви Угорщини — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про останні заяви Угорщини про Україну. Також обговоримо тиск Європи на російського диктатора Володимира Путіна.
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Інші теми ефіру
- США закликали до 30-денного перемирʼя;
- Туреччина і Китай можуть бути посередниками в перемовинах;
- Сі Цзіньпін уперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди щодо України
- США вийдуть з переговорів по Україні, якщо РФ не буде вести їх добросовісно
- 9 травня у Москві
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України від партії "Слуга Народу", член комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- член ради Національного Банку України, доктор економічних наук Василь Фурман;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
- капітан 1-го рангу, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко;
- російський опозиційний політик Геннадій Гудков;
- ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден;
- голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.
Нагадаємо, Угорщина звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві та вислала їх з країни.
Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путіна та президент Китаю Сі Цзіньпін провели розмову у Москві.