Тиск на Путіна та гучні заяви Угорщини — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про останні заяви Угорщини про Україну. Також обговоримо тиск Європи на російського диктатора Володимира Путіна.

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Інші теми ефіру

США закликали до 30-денного перемирʼя;

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9 травня у Москві

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України від партії "Слуга Народу", член комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

член ради Національного Банку України, доктор економічних наук Василь Фурман;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;

капітан 1-го рангу, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко;

російський опозиційний політик Геннадій Гудков;

ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден;

голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Нагадаємо, Угорщина звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві та вислала їх з країни.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путіна та президент Китаю Сі Цзіньпін провели розмову у Москві.