Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

Из-за давления американские политики, считавшие, что нужно поддерживать Украину, в конце концов, выступали против этого. Члены Конгресса получали множество телефонных звонков и писем от противников помощи Украине.

Об этом в субботу, 9 ноября, в эфире Новини.LIVE рассказал директор по адвокации "Разом" Николай Мурский.

Давление на американских политиков по украинскому вопросу

Николай Мурский отметил, что украинцы и люди с проукраинской позицией, проживающие в США, должны общаться со своими конгрессменами и поддерживать Украину.

"В моем штате есть один (офис), который на каждый проукраинский звонок получает 30 антиукраинских звонков. 30! И в этом офисе сам конгрессмен очень поддерживает Украину", — отметил Мурский.

Он добавил, что людям нужно активизироваться в выражении позиции относительно Украины, ведь это имеет большое влияние на конгрессменов.

Высказался Николай Мурский и по поводу политики Трампа. Он отметил, что есть основания для беспокойства, исходя из заявлений, которые сделал Трамп по Украине.

"Однако это не катастрофа ни в коем случае. Это вызов. И этот вызов имеет решение. Это решение — гражданская активность и адвокация. Мы видели, что адвокация работает", — подчеркнул Мурский.

Одним из примеров удачного влияния адвокации на Конгресс он назвал принятие законопроекта о дополнительных ассигнованиях, которые предусматривают миллиарды долларов помощи для Украины.

По словам Мурского, сотни мобильных звонков от людей со всей страны помогли добиться успеха в этом вопросе.

Напомним, избиратели США поддержали Дональда Трампа на президентских выборах. Однако он сможет вступить в должность ранее 20 января следующего года.

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что волноваться из-за избрания Трампа президентом США не стоит. Офис Президента пытался "держать баланс" в политике с демократами и республиканцами.