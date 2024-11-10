Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Через тиск американські політики, які вважали, що потрібно підтримувати Україну, зрештою виступали проти цього. Члени Конгресу отримували чимало телефонних дзвінків та листів від противників допомоги Україні.

Про це у суботу, 9 листопада, в ефірі Новини.LIVE розповів директор з адвокації "Разом" Микола Мурський.

Тиск на американських політиків щодо українського питання

Микола Мурський зазначив, що українці та люди з проукраїнською позицією, які проживають в США, мають спілкуватись зі своїми конгресменами та висловлювати підтримку Україні.

"У моєму штаті є один (офіс), який на кожен проукраїнський дзвінок отримує 30 антиукраїнських дзвінків. 30! І в цьому офісі сам конгресмен надзвичайно підтримує Україну", — зазначив Мурський.

Він додав, що людям потрібно активізуватись у висловленні позиції щодо України, адже це має великий вплив на конгресменів.

Висловився Микола Мурський і щодо політики Трампа. Він зазначив, що є підстави для занепокоєння, виходячи із заяв, які зробив Трамп щодо України.

"Однак, це не катастрофа в жодному разі. Це виклик. І цей виклик має рішення. Це рішення — громадянська активність та адвокація. Ми бачили, що адвокація працює", — наголосив Мурський.

Одним із прикладів вдалого впливу адвокації на Конгрес він назвав прийняття законопроєкту про додаткові асигнування, які передбачають мільярди доларів допомоги для України.

За словами Мурського, сотні мобільних дзвінків від людей з усієї країни допомогли досягнути успіху в цьому питанні.

Нагадаємо, виборці США підтримали Дональда Трампа на президентських виборах. Однак він зможе вступити на посаду раніше 20 січня наступного року.

Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що хвилюватись через обрання Трампа президентом США не варто. Офіс Президента намагався "тримати баланс" у політиці з демократами та республіканцями.