Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський arrow
Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

10 листопада 2024 р. 12:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Через тиск американські політики, які вважали, що потрібно підтримувати Україну, зрештою виступали проти цього. Члени Конгресу отримували чимало телефонних дзвінків та листів від противників допомоги Україні.

Про це у суботу, 9 листопада, в ефірі Новини.LIVE розповів директор з адвокації "Разом" Микола Мурський.

Тиск на американських політиків щодо українського питання

Микола Мурський зазначив, що українці та люди з проукраїнською позицією, які проживають в США, мають спілкуватись зі своїми конгресменами та висловлювати підтримку Україні.

"У моєму штаті є один (офіс), який на кожен проукраїнський дзвінок отримує 30 антиукраїнських дзвінків. 30! І в цьому офісі сам конгресмен надзвичайно підтримує Україну", — зазначив Мурський.

Він додав, що людям потрібно активізуватись у висловленні позиції щодо України, адже це має великий вплив на конгресменів.

Висловився Микола Мурський і щодо політики Трампа. Він зазначив, що є підстави для занепокоєння, виходячи із заяв, які зробив Трамп щодо України.

"Однак, це не катастрофа в жодному разі. Це виклик. І цей виклик має рішення. Це рішення — громадянська активність та адвокація. Ми бачили, що адвокація працює", — наголосив Мурський.

Одним із прикладів вдалого впливу адвокації на Конгрес він назвав прийняття законопроєкту про додаткові асигнування, які передбачають мільярди доларів допомоги для України.

За словами Мурського, сотні мобільних дзвінків від людей з усієї країни допомогли досягнути успіху в цьому питанні.

Нагадаємо, виборці США підтримали Дональда Трампа на президентських виборах. Однак він зможе вступити на посаду раніше 20 січня наступного року.

Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що хвилюватись через обрання Трампа президентом США не варто. Офіс Президента намагався "тримати баланс" у політиці з демократами та республіканцями.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича