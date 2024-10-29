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Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

29 октября 2024 г. 9:18

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что не все пенсионеры смогут получить "тысячу от Зеленского". По его словам, проблемы возникнут из-за отсутствия смартфонов у многих пожилых людей.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 28 октября.

Почему не все пенсионеры смогут получить тысячу от Зеленского

Пендзин объяснил, что часть пенсионеров, в частности, не смогут загрузить себе "Дію" и подключить карту "Нацкешбека".

"Мы имеем около 10,3 млн человек, которые учитываются в Пенсионном фонде как пенсионеры по возрасту. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, многие из этих людей имеют продвинутый iPhone, установленную "Дію" и открытую карту украинского кэшбека? […] У нас даже сегодня еще почтальоны разносят пенсии людям", — сказал эксперт.

В то же время, он считает, что раздавать эти деньги всем украинцам — неуместно. Мол, лучше было бы определить социальные группы, нуждающиеся в дополнительной помощи, и выдать деньги им. Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, ВПЛ и т.д.

Что предшествовало

Напомним, 25 октября Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты для поддержки каждого украинца. По его словам, каждый гражданин должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

Эти средства смогут получить все, кто откроет карточку "Национального кэшбека" через "Дію". Они начнут поступать на счета уже с 1 декабря.

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22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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