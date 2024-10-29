Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что не все пенсионеры смогут получить "тысячу от Зеленского". По его словам, проблемы возникнут из-за отсутствия смартфонов у многих пожилых людей.

Об этом Олег Пендзин сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 28 октября.

Почему не все пенсионеры смогут получить тысячу от Зеленского

Пендзин объяснил, что часть пенсионеров, в частности, не смогут загрузить себе "Дію" и подключить карту "Нацкешбека".

"Мы имеем около 10,3 млн человек, которые учитываются в Пенсионном фонде как пенсионеры по возрасту. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, многие из этих людей имеют продвинутый iPhone, установленную "Дію" и открытую карту украинского кэшбека? […] У нас даже сегодня еще почтальоны разносят пенсии людям", — сказал эксперт.

В то же время, он считает, что раздавать эти деньги всем украинцам — неуместно. Мол, лучше было бы определить социальные группы, нуждающиеся в дополнительной помощи, и выдать деньги им. Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, ВПЛ и т.д.

Что предшествовало

Напомним, 25 октября Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты для поддержки каждого украинца. По его словам, каждый гражданин должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

Эти средства смогут получить все, кто откроет карточку "Национального кэшбека" через "Дію". Они начнут поступать на счета уже с 1 декабря.