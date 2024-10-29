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Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

29 жовтня 2024 р. 09:18

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21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

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21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

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20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

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18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

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18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

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Керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що не всі пенсіонери зможуть отримати "тисячу від Зеленського". За його словами, проблеми виникнуть через відсутність смартфонів у багатьох літніх людей. 

Про це Олег Пендзин сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Чому не всі пенсіонери зможуть отримати тисячу від Зеленського

Пендзин пояснив, що частина пенсіонерів, зокрема, не зможуть завантажити собі "Дію" та підключити карту "Нацкешбеку".

"Ми маємо десь 10,3 млн людей, які обліковуються в Пенсійному фонді як пенсіонери за віком. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, багато з цих людей мають просунутий iPhone, встановлену "Дію" та відкриту карту українського кешбеку? […] У нас навіть сьогодні ще листоноші розносять пенсії людям", — сказав експерт. 

Водночас він вважає, що роздавати ці гроші всім українцям — недоречно. Мовляв, краще було б визначити соціальні групи, які потребують додаткової допомоги, і видати гроші їм. Йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, ВПО тощо.

Що передувало

Нагадаємо, 25 жовтня Президент України Володимир Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця. За його словами, кожен громадян має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні. 

Ці кошти зможуть отримати усі, хто відкриє картку "Національного кешбеку" через "Дію". Вони почнуть надходити на рахунки вже з 1 грудня. 

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09:29 Окупанти поранили дітей на Херсонщині — в якому вони стані

09:26 Українці урізали бюджет на продукти — де і на чому економлять

09:19 В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:07 Кривий Ріг в руїнах — росіяни атакували цивільні об'єкти

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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