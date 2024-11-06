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Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

6 ноября 2024 г. 18:58

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Тысяча от Зеленского, которую должны выплатить украинцам, ничто больше, чем популизм. Такое решение непонятное, учитывая тотальную нехватку средств в бюджете.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в среду, 6 ноября.

Средства, которые хотят выплатить, можно направить на армию

Ярослав Железняк заявил, что решение о выплате тысячи гривен украинцам "совершенно идиотское". Он добавил, что в Украине не хватает средств на выплаты временно перемещенным лицам или на строительство фортификационных сооружений, например. И в такой ситуации власти принимают решение о выплате тысячи гривен каждому украинцу.

"Если нет денег, то тогда вопрос, откуда у нас взялись лишние 30 миллиардов и кто давал право распоряжаться ими чиновникам без решения парламента", — добавил Железняк.

Политик отметил, что действительно есть ограничения по использованию международной помощи, которая поступает в Украину. Однако эти средства можно направить на зарплаты, например, или на реабилитацию военных.

Железняк подчеркнул, что для выплаты тысячи от Зеленского будут использовать деньги, которые находятся в Фонде государственного страхования, а такие средства Украина может направить на армию.

Напомним, украинцы смогут потратить тысячу от Зеленского на приобретение лекарства.

Не все смогут получить выплату в тысячу гривен. Проблемы возникнут у тех, у кого нет смартфонов и виртуальной карты.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

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