Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сообщил, что северокорейские военные готовят пространство для размещения значительно большего числа солдат. Пока они занимаются формирующими места постоянного базирования.

Об этом Тимочко сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 24 октября.

Военные КНДР помогают армии России

Военный отметил, что бойцы КНДР будут строить базы, адаптировать инфраструктуру и тренировочные площадки. Кроме того, на них будут проверять риски, прежде чем вводить в бой основные российские силы.

По словам Тимочка, спецназовцев не будут использовать для рытья окопов, а, скорее всего, для штурмов или как заградительные отряды.

Ранее мы писали, что в Пентагоне признали присутствие северокорейских военных в России. При этом в ведомстве не знают, как государство-агрессор использует их.

Кроме наземных войск, КНДР направила в Россию пилотов-истребителей, которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.