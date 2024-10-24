Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко повідомив, що північнокорейські військові готують простір для розміщення значно більшої кількості солдатів. Наразі вони займаються формують місця постійного базування.

Про це Тимочко повідомив у ефірі Ранок.LIVE у четвер, 24 жовтня.

Військові КНДР допомагають армії Росії

Військовий зазначив, що бійці КНДР будуватимуть бази, адаптуватимуть інфраструктуру та тренувальні майданчики. Окрім того, на них перевірятимуть ризики, перш ніж вводити у бій основні російські сили.

За словами Тимочка, спецпризначенців не використовуватимуть для риття окопів, а, скоріш за все, для штурмів або як загороджувальні загони.

Раніше ми писали, що у Пентагоні визнали присутність північнокорейських військових в Росії. При цьому у відомстві не знають, як держава-агресор використає їх.

Окрім наземних військ КНДР надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.