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Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

Срочное обращение Макрона к армии Франции — прямая трансляция

13 июля 2025 г. 19:45

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В воскресенье, 13 июля, Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к французским Вооруженным силам. Ожидается, что лидер выступит с обращением к французской армии в Париже накануне Дня Бастилии.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Обращение Макрона к французской армии — прямая трансляция

Сегодня, 13 июля, Президент Эмманюэль Макрон обратится к Вооруженным силам Франции.

Выступление Макрона с обращением к французской армии в Париже состоится накануне Дня взятия Бастилии.

Как известно, День взятия Бастилии — французский национальный праздник, отмечаемый ежегодно 14 июля. Праздник знаменует ежегодную годовщину по случаю взятия Бастилии 14 июля 1789 года.

Годовщина штурма крепости-тюрьмы Бастилии является символом единства сегодняшней нации и примирения всех французов внутри конституционной монархии, предшествовавшей Первой республике во время французской революции. Празднования и официальные церемонии проводятся по всей территории Франции.

Напомним, что недавно Эмманюэль Макрон во время выступления в британском парламенте отметил непоколебимую поддержку Европой Украины.

Накануне Макрон провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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