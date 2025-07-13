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Термінове звернення Макрона до армії Франції — пряма трансляція

Термінове звернення Макрона до армії Франції — пряма трансляція

13 липня 2025 р. 19:45

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У неділю, 13 липня, Президент Франції Емманюель Макрон звернеться до французьких Збройних сил. Очікується, що лідер виступить зі зверненням до французької армії в Парижі напередодні Дня Бастилії.

Про це інформують Новини.LIVE.

Звернення Макрона до французької армії — пряма трансляція

Сьогодні, 13 липня, Президент Емманюель Макрон звернеться до Збройних сил Франції.

Виступ Макрона зі зверненням до французької армії в Парижі відбудеться напередодні Дня взяття Бастилії.

Як відомо, День взяття Бастилії — французьке національне свято, що відзначається щороку 14 липня. Свято знаменує щорічні роковини з нагоди взяття Бастилії 14 липня 1789 року.

Роковини штурму фортеці-в'язниці Бастилії є символом єдності сьогоденної нації та примирення усіх французів всередині конституційної монархії, що передувала Першій республіці під час французької революції. Святкування та офіційні церемонії проводяться по всій території Франції.

Нагадаємо, що нещодавно Емманюель Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на непохитній підтримці Європою України.

Напередодні Макрон провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

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