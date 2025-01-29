Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может увеличить помощь Украине.
Об этом и не только обсудим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
- политолог-международник, директор Украинского офиса GLOBSEC Юлия Осмоловская;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Відновлення" Александр Сушко;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
- политолог Олег Саакян.
Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:
- Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
- в США приостановили программу United for Ukraine для украинцев, которые бегут в Штаты от войны;
- офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов;
- Трамп может увеличить помощь Украине, — Зеленский;
- в этом году в Украине восстановят еще 3 гигаватта мощности энергетики, — Шмыгаль.
Напомним, администрация Трампа временно возобновила некоторые программы международной помощи.
А в СНБО опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США.