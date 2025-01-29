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Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

29 января 2025 г. 13:00

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может увеличить помощь Украине.

Об этом и не только обсудим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • политолог-международник, директор Украинского офиса GLOBSEC Юлия Осмоловская;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Відновлення" Александр Сушко;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • политолог Олег Саакян.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
  • в США приостановили программу United for Ukraine для украинцев, которые бегут в Штаты от войны;
  • офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов;
  • Трамп может увеличить помощь Украине, — Зеленский;
  • в этом году в Украине восстановят еще 3 гигаватта мощности энергетики, — Шмыгаль.

Напомним, администрация Трампа временно возобновила некоторые программы международной помощи.

А в СНБО опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Кличко пожаловался на начальника КГГА — обращение к Зеленскому

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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