Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может увеличить помощь Украине.

Об этом и не только обсудим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;

политолог-международник, директор Украинского офиса GLOBSEC Юлия Осмоловская;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

кандидат политических наук в сфере международных отношений, исполнительный директор Международного фонда "Відновлення" Александр Сушко;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

народный депутат Украины, Председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

политолог Олег Саакян.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном;

в США приостановили программу United for Ukraine для украинцев, которые бегут в Штаты от войны;

офис USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов;

Трамп может увеличить помощь Украине, — Зеленский;

в этом году в Украине восстановят еще 3 гигаватта мощности энергетики, — Шмыгаль.

Напомним, администрация Трампа временно возобновила некоторые программы международной помощи.

А в СНБО опровергли информацию о прекращении военной помощи Украине от США.