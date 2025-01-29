Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів. Водночас Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Білого дому Дональд Трамп може збільшити допомогу Україні.

Про це і не тільки обговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

політолог-міжнародник, директор Українського офісу GLOBSEC Юлія Осмоловська;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

народний депутат України, Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

політолог Олег Саакян.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном;

у США призупинили програму United for Ukraine для українців, які втікають до Штатів від війни;

офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів;

Трамп може збільшити допомогу Україні, — Зеленський;

цього року в Україні відновлять ще 3 гігавати потужності енергетики, — Шмигаль.

Нагадаємо, адміністрація Трампа тимчасово відновила деякі програми міжнародної допомоги.

А в РНБО спростували інформацію щодо припинення військової допомоги Україні від США.