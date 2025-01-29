Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів. Водночас Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Білого дому Дональд Трамп може збільшити допомогу Україні.
Про це і не тільки обговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
- політолог-міжнародник, директор Українського офісу GLOBSEC Юлія Осмоловська;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- народний депутат України, Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
- політолог Олег Саакян.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном;
- у США призупинили програму United for Ukraine для українців, які втікають до Штатів від війни;
- офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів;
- Трамп може збільшити допомогу Україні, — Зеленський;
- цього року в Україні відновлять ще 3 гігавати потужності енергетики, — Шмигаль.
Нагадаємо, адміністрація Трампа тимчасово відновила деякі програми міжнародної допомоги.
А в РНБО спростували інформацію щодо припинення військової допомоги Україні від США.