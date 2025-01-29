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Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

29 січня 2025 р. 13:00

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

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Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
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17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

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Офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів. Водночас Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник Білого дому Дональд Трамп може збільшити допомогу Україні.

Про це і не тільки обговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • політолог-міжнародник, директор Українського офісу GLOBSEC Юлія Осмоловська;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • кандидат політичних наук у сфері міжнародних відносин, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • народний депутат України, Голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • політолог Олег Саакян.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном;
  • у США призупинили програму United for Ukraine для українців, які втікають до Штатів від війни;
  • офіс USAID в Україні отримав розпорядження призупинити фінансування всіх проєктів;
  • Трамп може збільшити допомогу Україні, — Зеленський;
  • цього року в Україні відновлять ще 3 гігавати потужності енергетики, — Шмигаль.

Нагадаємо, адміністрація Трампа тимчасово відновила деякі програми міжнародної допомоги.

А в РНБО спростували інформацію щодо припинення військової допомоги Україні від США.

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14:30 У КМДА назвали збитки через зупинку транспорту під час тривоги

14:26 Краще зачекати — чому деяких ФОПів закликали не подавати звіти

14:15 Зеленський відповів, скільки територій вже деокупувала Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Пісок у мазуті — РФ продовжує знищувати чорноморське узбережжя

13:53 Ще одного мера Львівщини покарали за провал мобілізації — деталі

13:52 У Харкові трапилася масова бійка — як і кого покарав суд

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

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