Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

В Украине подписали закон о повышении налогов, в результате чего большое количество ФЛП прекратили свою деятельность. В то же время украинских волонтеров штрафуют из-за передачи автомобилей военным.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ("Европейская Солидарность") Ирина Фриз;

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

политический эксперт Тарас Чорновил.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

на Волыни сотрудники ТЦК избили мужчину, а затем привезли в бусик на каталке скорой помощи;

расследование 211 бригады;

волонтеров штрафуют на 100 тысяч грн за передачу авто военным частям, — Южанина;

22521 ФЛП прекратил свою деятельность после подписания Президентом закона о повышении налогов;

Трамп хочет действовать быстро, но понимает, что Украина не будет замораживать войну с Россией, — Зеленский;

спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину в начале января, — Reuters.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, какие суммы налогов будут платить работодателям за работников в 2025 году.

Кроме того, автовладельцы столкнулись с новыми правилами налогообложения прибыли от продажи транспортных средств.