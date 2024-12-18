Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

В Украине подписали закон о повышении налогов, в результате чего большое количество ФЛП прекратили свою деятельность. В то же время украинских волонтеров штрафуют из-за передачи автомобилей военным.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ("Европейская Солидарность") Ирина Фриз;
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- политический эксперт Тарас Чорновил.
Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:
- на Волыни сотрудники ТЦК избили мужчину, а затем привезли в бусик на каталке скорой помощи;
- расследование 211 бригады;
- волонтеров штрафуют на 100 тысяч грн за передачу авто военным частям, — Южанина;
- 22521 ФЛП прекратил свою деятельность после подписания Президентом закона о повышении налогов;
- Трамп хочет действовать быстро, но понимает, что Украина не будет замораживать войну с Россией, — Зеленский;
- спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину в начале января, — Reuters.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, какие суммы налогов будут платить работодателям за работников в 2025 году.
Кроме того, автовладельцы столкнулись с новыми правилами налогообложения прибыли от продажи транспортных средств.