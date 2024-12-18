Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

В Україні підписали закон про підвищення податків, внаслідок чого велика кількість ФОПів припинили свою діяльність. Водночас українських волонтерів штрафують через передачу автомобілів військовим.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

Член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ("Європейська Солідарність") Ірина Фріз;

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

політичний експерт Тарас Чорновіл.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

на Волині співробітники ТЦК побили чоловіка, а згодом привезли до бусика на каталці швидкої допомоги;

розслідування 211 бригади;

волонтерів штрафують на 100 тисяч грн за передачу авто військовим частинам, — Южаніна;

22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання Президентом закону про підвищення податків;

Трамп хоче діяти швидко, але розуміє, що Україна не заморожуватиме війну з Росією, — Зеленський;

спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну на початку січня, — Reuters.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, які суми податків сплачуватимуть роботодавців за працівників у 2025 році.

Крім того, автовласники стикнулися з новими правилами оподаткування прибутку від продажу транспортних засобів.