Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

В Україні підписали закон про підвищення податків, внаслідок чого велика кількість ФОПів припинили свою діяльність. Водночас українських волонтерів штрафують через передачу автомобілів військовим.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- Член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ("Європейська Солідарність") Ірина Фріз;
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- політичний експерт Тарас Чорновіл.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- на Волині співробітники ТЦК побили чоловіка, а згодом привезли до бусика на каталці швидкої допомоги;
- розслідування 211 бригади;
- волонтерів штрафують на 100 тисяч грн за передачу авто військовим частинам, — Южаніна;
- 22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання Президентом закону про підвищення податків;
- Трамп хоче діяти швидко, але розуміє, що Україна не заморожуватиме війну з Росією, — Зеленський;
- спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну на початку січня, — Reuters.
Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, які суми податків сплачуватимуть роботодавців за працівників у 2025 році.
Крім того, автовласники стикнулися з новими правилами оподаткування прибутку від продажу транспортних засобів.