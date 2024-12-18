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Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

18 грудня 2024 р. 13:00

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18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

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17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

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12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

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11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

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08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

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18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

В Україні підписали закон про підвищення податків, внаслідок чого велика кількість ФОПів припинили свою діяльність. Водночас українських волонтерів штрафують через передачу автомобілів військовим.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • Член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ("Європейська Солідарність") Ірина Фріз;  
  • економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло; 
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • політичний експерт Тарас Чорновіл.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • на Волині співробітники ТЦК побили чоловіка, а згодом привезли до бусика на каталці швидкої допомоги; 
  • розслідування 211 бригади;
  • волонтерів штрафують на 100 тисяч грн за передачу авто військовим частинам, — Южаніна;  
  • 22 521 ФОП припинив свою діяльність після підписання Президентом закону про підвищення податків;  
  • Трамп хоче діяти швидко, але розуміє, що Україна не заморожуватиме війну з Росією, — Зеленський;
  • спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну на початку січня, — Reuters.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, які суми податків сплачуватимуть роботодавців за працівників у 2025 році.

Крім того,  автовласники стикнулися з новими правилами оподаткування прибутку від продажу транспортних засобів. 

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18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

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16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

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15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

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13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

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13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

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12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

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11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

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08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE