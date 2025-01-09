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Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

9 января 2025 г. 18:02

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

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10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

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04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

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10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

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04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Сегодня, 9 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Президента Владимира Зеленского во время встречи с союзниками в формате "Рамштайн".

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • Решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации хотят у Трампа;
  • Обновить данные для ТЦК "со скидкой 50%": ВР одобрила законопроект в первом чтении;
  • Зеленский рассказал о коррупции в Украине и как с ней пытаются бороться;
  • Украину будут поддерживать до 2027 года: на "Рамштайн" согласовали соответствующий план;
  • Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием мужчинам, которые сейчас за границей, — Чернышов.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • военный обозреватель Михаил Жирохов;
  • глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности.

Также Зеленский выступил на заседании в формате "Рамштайн". Он поблагодарил Соединенные Штаты за координацию такого формата помощи нашему государству.

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18:15 Укрпочта готовит нововведения для клиентов — что изменится

18:15 Зеленский раскрыл новые данные о потерях КНДР на войне в Украине

18:13 Великобритания и союзники передадут Украине 30 тыс. беспилотников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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