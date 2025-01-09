Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 9 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Президента Владимира Зеленского во время встречи с союзниками в формате "Рамштайн".

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

Решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации хотят у Трампа;

Обновить данные для ТЦК "со скидкой 50%": ВР одобрила законопроект в первом чтении;

Зеленский рассказал о коррупции в Украине и как с ней пытаются бороться;

Украину будут поддерживать до 2027 года: на "Рамштайн" согласовали соответствующий план;

Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием мужчинам, которые сейчас за границей, — Чернышов.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

военный обозреватель Михаил Жирохов;

глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности.

Также Зеленский выступил на заседании в формате "Рамштайн". Он поблагодарил Соединенные Штаты за координацию такого формата помощи нашему государству.