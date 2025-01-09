Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 9 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление Президента Владимира Зеленского во время встречи с союзниками в формате "Рамштайн".
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:
- Решить войну в Украине в течение 100 дней после инаугурации хотят у Трампа;
- Обновить данные для ТЦК "со скидкой 50%": ВР одобрила законопроект в первом чтении;
- Зеленский рассказал о коррупции в Украине и как с ней пытаются бороться;
- Украину будут поддерживать до 2027 года: на "Рамштайн" согласовали соответствующий план;
- Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием мужчинам, которые сейчас за границей, — Чернышов.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- народный депутат, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- военный обозреватель Михаил Жирохов;
- глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности.
Также Зеленский выступил на заседании в формате "Рамштайн". Он поблагодарил Соединенные Штаты за координацию такого формата помощи нашему государству.