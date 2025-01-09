Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 9 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Президента Володимира Зеленського під час зустрічі з союзниками у форматі "Рамштайн".

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні теми:

Вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації хочуть у Трампа;

Оновити дані для ТЦК "зі знижкою 50%": ВР схвалила законопроєкт у першому читанні;

Зеленський розповів про корупцію в Україні та як з нею намагаються боротися;

Україну підтримуватимуть до 2027 року: на "Рамштайні" узгодили відповідний план;

Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням чоловікам, які зараз за кордоном, — Чернишов.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

народний депутат, "Слуга народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

військовий оглядач Михайло Жирохов;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

народний депутат "Слуга народу", заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку.

Також Зеленський виступив на засіданні у форматі "Рамштайн". Він подякував Сполученим Штатам за координацію такого формату допомоги нашій державі.