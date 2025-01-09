Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 9 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Президента Володимира Зеленського під час зустрічі з союзниками у форматі "Рамштайн".
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні теми:
- Вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації хочуть у Трампа;
- Оновити дані для ТЦК "зі знижкою 50%": ВР схвалила законопроєкт у першому читанні;
- Зеленський розповів про корупцію в Україні та як з нею намагаються боротися;
- Україну підтримуватимуть до 2027 року: на "Рамштайні" узгодили відповідний план;
- Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням чоловікам, які зараз за кордоном, — Чернишов.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- народний депутат, "Слуга народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- військовий оглядач Михайло Жирохов;
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- народний депутат "Слуга народу", заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку.
Також Зеленський виступив на засіданні у форматі "Рамштайн". Він подякував Сполученим Штатам за координацію такого формату допомоги нашій державі.