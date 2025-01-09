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Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

09 січня 2025 р. 18:02

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18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

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10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

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04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

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18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

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04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Сьогодні, 9 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо заяву Президента Володимира Зеленського під час зустрічі з союзниками у форматі "Рамштайн".

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації хочуть у Трампа;
  • Оновити дані для ТЦК "зі знижкою 50%": ВР схвалила законопроєкт у першому читанні;
  • Зеленський розповів про корупцію в Україні та як з нею намагаються боротися;
  • Україну підтримуватимуть до 2027 року: на "Рамштайні" узгодили відповідний план;
  • Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням чоловікам, які зараз за кордоном, — Чернишов.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • народний депутат, "Слуга народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • військовий оглядач Михайло Жирохов;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • народний депутат "Слуга народу", заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку. 

Також Зеленський виступив на засіданні у форматі "Рамштайн". Він подякував Сполученим Штатам за координацію такого формату допомоги нашій державі.

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18:51 Удар РФ по Запоріжжю — Зеленський нагадав партнерам про обіцянки

18:43 Новий сервіс для ветеранів у Одесі — як скористатися

18:35 НАТО і закупівля зброї — деталі зустрічі Зеленського та Рютте

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 У Запоріжжі кількість постраждалих від обстрілу зросла до 120

18:21 Зеленський закликав посилити тиск санкцій на енергетику Росії

18:15 Укрпошта готує нововведення для клієнтів — що зміниться

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16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

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10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

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06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

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