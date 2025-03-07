Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, выступит с речью в Овальном кабинете Белого дома. Она будет касаться, в частности, войны в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на расписание Трампа.

Речь Трампа в Овальном кабинете 7 марта

Отметим, что Трамп уже пригрозил ввести существенные санкции против России, если не будет достигнуто соглашение по завершению войны в Украине. Он призвал стороны "немедленно сесть за стол переговоров" о прекращении огня.

Также американский президент указал на потенциальную переоценку американской военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Издание The Times пишет, что это решение уже повлияло на украинскую оборону на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Трамп предложил развернуть миротворческие силы Франции и Британии после прекращения огня в Украине.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал обсуждение по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего европейского континента.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью НАТО, хотя страна не является членом Альянса.