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Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

7 марта 2025 г. 18:33

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, выступит с речью в Овальном кабинете Белого дома. Она будет касаться, в частности, войны в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на расписание Трампа.

Речь Трампа в Овальном кабинете 7 марта

Отметим, что Трамп уже пригрозил ввести существенные санкции против России, если не будет достигнуто соглашение по завершению войны в Украине. Он призвал стороны "немедленно сесть за стол переговоров" о прекращении огня.

Также американский президент указал на потенциальную переоценку американской военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Издание The Times пишет, что это решение уже повлияло на украинскую оборону на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Трамп предложил развернуть миротворческие силы Франции и Британии после прекращения огня в Украине.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал обсуждение по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего европейского континента.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью НАТО, хотя страна не является членом Альянса.

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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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