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Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

07 березня 2025 р. 18:33

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, виступить з промовою в Овальному кабінеті Білого дому. Вона стосуватиметься, зокрема, війни в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на розклад Трампа.

Промова Трампа в Овальному кабінеті 7 березня

Зазначимо, що Трамп вже пригрозив запровадити суттєві санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди щодо завершення війни в Україні. Він закликав сторони "негайно сісти за стіл переговорів" про припинення вогню. 

Також американський президент вказав на потенційну переоцінку американської військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Видання The Times пише, що це рішення вже вплинуло на українську оборону на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. 

Крім того, Трамп запропонував розгорнути миротворчі сили Франції та Британії після припинення вогню в Україні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон ініціював обговорення щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього європейського континенту.

А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО, хоча країна не є членом Альянсу. 

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20:11 Безпека для Одещини — ЗСУ знищують логістику Криму

20:08 Приватизація житла в Україні — хто може стати власником

20:00 Повторна подача документів на відстрочку — чи можливо

19:47 Трамп заявив, що Путін не хотів починати війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:43 Трамп відповів, коли зможе дати Україні гарантії безпеки

19:36 Агенти ФСБ у Миколаєві наводили російські ракети — як покарають

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
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Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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