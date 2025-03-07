Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, виступить з промовою в Овальному кабінеті Білого дому. Вона стосуватиметься, зокрема, війни в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на розклад Трампа.

Промова Трампа в Овальному кабінеті 7 березня

Зазначимо, що Трамп вже пригрозив запровадити суттєві санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди щодо завершення війни в Україні. Він закликав сторони "негайно сісти за стіл переговорів" про припинення вогню.

Також американський президент вказав на потенційну переоцінку американської військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Видання The Times пише, що це рішення вже вплинуло на українську оборону на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Трамп запропонував розгорнути миротворчі сили Франції та Британії після припинення вогню в Україні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон ініціював обговорення щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього європейського континенту.

А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО, хоча країна не є членом Альянсу.